El Día del Niño Tricolor retorna al Gran Parque Central: detalles de la venta de entradas y una camiseta especial

El Gran Parque Central recibirá una nueva edición del Día del Niño Tricolor el próximo domingo 16 de agosto a partir de las 13:30 horas. La actividad retorna a la casa del Bolso con una nueva edición que promete una experiencia familiar con juegos y varias sorpresas.

Con la particularidad de que por primera vez se desarrollará el mismo Día del Niño, Nacional recibirá a los participantes en la Tribuna Abdon Porte; está previsto el ingreso por la calle Gral. Urquiza.

La cuenta oficial de la institución divulgó un video en el que cinco pequeños tricolores dejan un mensaje desde el Gran Parque Central: "Nos dijeron en Nacional que si este video llega a 3000 likes sus padres los tienen que traer al Día del Niño Tricolor. Si querés venir, vení", manifestaron a puro baile.

Al momento de canjear la entrada, los niños accederán a una camiseta especial de la actividad, que tiene como premisa el disfrute en una jornada diferente.

"Este domingo vení al Gran Parque Central a una nueva edición del Día del Niño Tricolor", agregó la institución junto con la filmación.

Día del Niño Tricolor: detalles de la venta de entradas y cómo conseguirlas

El evento, que se extenderá hasta las 17:00 horas, ya tiene a la venta sus entradas a través de nacional.uy. Los socios cadetes de 0 a 14 años ingresan de forma gratuita, mientras que los niños no socios abonarán $250. En su flyer oficial, el Bolso añade que la promo socio cadete tiene un valor de $400 y les permite acceder al Día del Niño Tricolor y a todos los partidos que se disputen en condición de local.

Los adultos, es decir, todos aquellos mayores de 14 años, deben pagar $350. Las entradas se pueden obtener únicamente a través de la web y de manera anticipada. Todos los niños que participen de la actividad recibirán su correspondiente remera conmemorativa.

Los participantes tendrán a disposición juegos inflables, stands, plaza de comidas y otro tipo de actividades para toda la familia.

