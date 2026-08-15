El dato esperanzador al que se aferra Nacional para salir de la crisis tras 24 partidos de la era Jorge Bava

El Nacional de Jorge Bava, que acumula cinco victorias, cuatro derrotas y un empate en sus últimos 10 partidos, pretende comenzar a salir de la crisis futbolística con un triunfo ante Racing. Para este partido decidió realizar seis modificaciones y extiende una constante desde su arribo al Bolso: nunca repitió una oncena en los 24 partidos que lleva dirigidos.

Por diferentes razones, que incluyen expulsiones, bajas por lesión, rendimientos individuales y cuestiones tácticas, ha tenido que modificar en puestos claves. Incluso lleva tres arqueros titulares distintos contando a Luis Mejía, Alexis Martín Arias e Ignacio Suárez, quien ya no es tenido en cuenta.

De todas formas, hay un dato esperanzador para el tricolor: el no repetir oncena no ha condicionado la obtención de títulos del entrenador hasta ahora,

De hecho, si se toman en cuenta sus primeros 24 partidos dirigidos en clubes, Bava únicamente repitió la formación titular en Liverpool. Asumió en la sexta fecha del Torneo Apertura 2021 y, hasta la penúltima del Clausura repitió cuatro veces el once. Lo hizo contra Plaza Colonia, Montevideo City Torque, Fénix y Villa Española.

La base titular de aquel equipo negriazul era la siguiente: Sebastián Lentinelly; Gastón Martirena, Gonzalo Pérez, Emiliano García, Mathías Pintos; Fabricio Díaz, Hernán Figueredo, Alan Medina; Thomas Chacón, Federico Martínez y Sebastián Fernández.

El homenaje de Liverpool a Jorge Bava en las manos de José Luis Palma. Foto: Darwin Borrelli.

Cabe recordar que en ese club hizo historia al ganar por primera vez el Campeonato Uruguayo de la temporada siguiente. También se quedó con el Apertura 2022, Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio y el Clausura 2023.

Su siguiente club fue León de México, donde dirigió un total de 25 partidos. Si se analiza el mismo lapso que en el Bolso, nunca repitió el equipo, aunque es cierto que había tres jugadores con mayor caudal de minutos como Federico Viñas, Adonis Frías y José Alvarado. Hasta el momento, es el único club donde cerró una etapa sin consagraciones.

Después llegó su pasaje por Independiente Santa Fe de Colombia, donde nunca repitió la oncena. Aun así, en los cuadrangulares de semifinales mantuvo una base de 10 futbolistas y solo modificó el extremo. Permaneció allí un solo semestre y ganó el Torneo Apertura.

El último antecedente previo a su arribo al tricolor se dio en Cerro Porteño, donde hay que realizar la salvedad de que dirigió 19 encuentros oficiales. Si bien hubo dos fechas al hilo del Clausura en la que mantuvo a 10 jugadores, tampoco repitió un once.

Jorge Bava, campeón de la Supercopa Paraguaya. Foto: Prensa Cerro Porteño.

El técnico habló en un momento candente tras la caída en condición de local contra Boston River y dejó una frase para el recuerdo: “Esto termina cuando termina y se pasará raya. Si nos da para salir campeón, buenísimo. Y si no, ahí sí… yo vine a salir campeón. No me puedo permitir salir campeón en todos lados y no acá. Eso es lo que me da más fuerzas y más bronca al mismo tiempo. Me tocó salir campeón en casi todos lados, a excepción de uno”.

Tras esos dichos reconoció el impacto de la caída, pero puso el foco en el siguiente desafío. “Estamos golpeados. Empezábamos un nuevo torneo con la expectativa de ganar en casa y no se dio, pero esto es fútbol y hemos pasado por muchas situaciones. Las fuerzas están intactas, con el dolor del partido de hoy”, añadió.

El entrenador de 45 años desea comenzar a cambiar la racha a partir de hoy sabiendo que el Torneo Clausura es el último tren para que puedan luchar por el bicampeonato a fin de año. Puertas adentro entienden que la muestra de confianza que le dieron aspira a respetar un proyecto deportivo y no seguir con la tónica de despidos, pero también saben que los encargados de ratificar al entrenador serán los jugadores en la cancha.

