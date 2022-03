El DT de Getafe volvió a elogiar a los uruguayos: "Olivera es el jugador que todo entrenador quiere"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muchos uruguayos se desempeñan en los equipos de España donde son figuras de la LaLiga. Su rendimiento no suele pasar desapercibido y esto lo han hecho notar varios entrenadores a lo largo de los años al referirse a la mítica de la garra charrúa. En Getafe la impronta uruguaya se potencia. Pero no solo porque el número de jugadores ascienda a cinco, sino por la manera en la que se complementan.

El DT de los azulones, Quique Sánchez Flores, ya había hecho una distinción entre los futbolistas españoles y los uruguayos, diciendo en una entrevista que la máxima diferencia eran "las pelotas". El entrenador se expresó así porque él mismo disfruta de jugadores que ya son figuras y marca registra del Getafe como Erick Cabaco, Mathías Olivera, Damián Suárez y Mauro Arambarri. Además de Gastón Álvarez, quien se sumó al elenco a fines de enero.

Sánchez Flores nunca escatima con los halagos hacia estos jugadores y este miércoles, en conferencia de prensa previo al duelo del viernes ante Aathletic, fue consultado puntualmente por el destacado rendimiento y estado físico de Olivera, el lateral izquierdo de los azulones, que ya suma más de 100 partidos con esta camiseta.



Sin tener que reparar un segundo en la respuesta, el entrenador contestó: "Me parece un jugador extraordinario, uno que quiere todo entrenador, porque sabe que siempre tiene una nota regular y alta. Es el típico jugador del club que cuando dejas de tenerlo, te das cuenta el pedazo de jugador que tenías. Ojalá que en Getafe lo podamos seguir disfrutando", dijo sobre el defensa de 24 años que está en la mira de tres equipos históricos: Juventus, Napoli y Atlético de Madrid.

El DT también se expresó sobre la salida de Arambarri durante el último duelo ante Valencia, tras algunas molestias que arrastraba del duelo con Espanyol. "No quiso forzarse. Es un jugador muy exigido que está en un nivel altísimo siempre. El otro día notó que no estaba al cien por cien y pidió cambio para que no fuese un escenario peor", explicó Quique Sánchez Flores, y añadió: "Hay jugadores que vienen con mucha carga en estos cuatro meses y hay que cuidarlos", explicó.



Cabe destacar que la semana pasada el mediocampista, que también es parte de la selección uruguaya, renovó su vínculo con Getafe durante hasta 2025.