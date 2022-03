Agenda del fin de semana: cuándo y dónde ver a Suárez, Cavani y el resto de los reservados por Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los futbolistas reservados por Diego Alonso tienen actividad en sus clubes desde este viernes y cada juego es clave teniendo en cuenta que se acercan los partidos por Eliminatorias donde Uruguay se enfrentará a Perú y Chile en busca de la clasificación al Mundial.

El entrenador reservó 45 jugadores, a la espera de poder sumar los del medio local, y luego definirá un grupo de entre 25 y 30 nombres que irán en busca del pasaje al Campeonato del Mundo que se puede asegurar en la penúltima fecha si la Celeste derrota a Perú y Chile no gana en Brasil.

Conocé los detalles de cada uno de los partidos que disputarán los futbolistas celestes desde el día, el horario y también dónde se podrán seguir los encuentros:

Viernes 11 de marzo

José María Giménez, Luis Suárez y Alfonso Espino



En el inicio de una nueva fecha de la Liga de España, Atlético de Madrid se medirá con Cádiz. El juego se disputará desde las 17:00 (hora de Uruguay) y contará con la transmisión de Directv. En España afirman que en el local sería titular el zaguero, pero que el delantero volvería a estar en el banco. Por su parte, el Pacha iría desde el arranque.

Sábado 12 de marzo

Gastón Pereiro

Cagliari visita a Spezia por la Serie A y lo hará con la presencia del atacante uruguayo que ha ganado mucha importancia en el rossoblú. El choque comenzará a las 11:00 y se podrá ver por Star+.

Edinson Cavani y Rodrigo Bentancur



En uno de los juegos más atractivos que tendrá esta fecha de la Premier League se cruzan el Manchester United con Tottenham (14:30, ESPN). Los Diablos Rojos podrán volver a contar con el Matador que regresa tras una lesión, mientras que Lolo busca recuperar la titularidad tras algunos juegos fuera por una distensión muscular.

Santiago Rodríguez



Tercera fecha de la MLS y New York City, último campeón del certamen, busca su primera victoria. El mediocampista uruguayo irá desde el arranque en un duelo ante Montreal que comenzará a las 15:00 y tendrá transmisión de Star+.

Damián Suárez, Mathías Olivera, Mauro Arambarri y Maxi Gómez

Cuatro uruguayos reservados por Diego Alonso estarán involucrados en el encuentro entre Getafe y Valencia que además promete mucho por lo que se juegan ambas instituciones. El encuentro iniciará a las 17:00 y se podrá seguir a través de ESPN.

César Araújo y Facundo Torres



Los jóvenes futbolistas, recién arribados a Orlando City y reservados por Diego Alonso, también tendrán actividad este fin de semana cuando su equipo se mida con Cincinatti desde las 21:30 (Star+).

Domingo 13 de marzo

Lucas Torreira



El mediocampista uruguayo es titular en Fiorentina que en el marco de una nueva fecha de la Serie A se cruza con Bolonia desde las 08:20 y con transmisión de ESPN3.

Matías Viña



El lateral, que viene de ser titular entre semana por la Conference League, afrontará el duelo de su equipo, Roma, ante Udinese jugando como visitante. El encuentro se podrá ver por Star+ desde las 13:50.

Matías Vecino



Inter visitará a Torino en el marco de una nueva fecha de la Serie A y luego del buen desempeño que demostró en la Champions League, pese a quedar eliminado. El volante uruguayo será parte del plantel en un duelo que comenzará 16:30 (ESPN)

Martín Satriano



El joven atacante uruguayo que forma parte de la lista de reservados de Diego Alonso enfrentará, con su equipo Brest, a un grande como el Marsella desde las 16:45 (Star+).

Ronald Araújo



Barcelona recibirá a Osasuna por la Liga de España y si bien hasta el momento no está descartado, es probable que el zaguero no tenga minutos ya que en España anuncian que está sentido y con cuatro amarillas y sería cuidado para que pueda estar en el clásico ante Real Madrid. El encuentro inicia a las 17:00 y se podrá ver por Directv

Nicolás de la Cruz



El mediocampista ofensivo volverá a tener minutos en River Plate y lo hará en el juego frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata que comenzará a las 19:00 y se podrá ver por ESPN.

Lunes 14 de marzo

Giovanni González y Federico Valverde



Otro duelo uruguayo en el fútbol español porque Mallorca recibirá en su casa a Real Madrid en un juego que iniciará a las 17:00 y que contará con la transmisión de ESPN.

Los encuentros no televisados

Más de un partido de los que cuentan con futbolistas uruguayos no serán transmitidos, hasta el momento, para nuestro país, pero estos son los detalles:

VIERNES



12:45 – Al Feiha vs. Al Batin (Martín Campaña)

14:45 – Al Ettifaq vs. Al Nasr (Jonathan Rodríguez)

17:15 – Benfica (Darwin Núñez) vs. Vizela



SÁBADO



00:05 – Monterrey vs. Mazatlán (Nicolás Vikonis)

10:00 – Levante (Martín Cáceres) vs. Espanyol (Leandro Cabrera)

10:30 – Arsenal Tula vs. Dinamo Moscú (Guillermo Varela)

14:30 – Real Sociedad vs. Alavés (Facundo Pellistri)

16:30 – Guarany de Bage vs. Inter de Porto Alegre (Bruno Méndez)

18:00 – Demócrata vs. Atlético Mineiro (Diego Godín)

19:30 – Bangú vs. Flamengo (Giorgian de Arrascaeta)

20:00 – León (Federico Martínez) vs. Tigres (Nicolás López)



DOMINGO



00:00 – Guadalajara vs. América (Sebastián Cáceres)

13:00 – Alanyaspor vs. Fenerbahce (Diego Rossi)

18:30 – Palmeiras (Joaquín Piquerez) vs. Santos

20:00 – Atlético San Luis (Juan Manuel Sanabria) vs. Puebla (Emanuel Gularte)

22:00 – Santos Laguna (Fernando Gorriarán) vs. Tijuana



LUNES

​

14:00 – Galatasaray (Fernando Muslera) vs. Besiktas

17:15 – Moreirense vs. Sporting (Sebastián Coates y Manuel Ugarte)

21:30 – Independiente (Sebastián Sosa) vs. Central Córdoba



MIÉRCOLES



20:00 - Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali (Guillermo de Amores)