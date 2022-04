Qué dolor de ojos: Peñarol empató con Cerrito y el Torneo Apertura ya parece una utopía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seis goles en nueve partidos y apenas 13 puntos en 27 marcan el pobre presente de Peñarol en un Torneo Apertura en el que está a punto de decirle adiós a la pelea por el título.

Y esta vez la culpa no es de los árbitros. La culpa es pura y exclusivamente de un equipo que no logra hilvanar juego colectivo, que no genera fútbol y que no convierte.

Con ese panorama, Mauricio Larriera sigue teniendo mucho trabajo en Los Aromos para ver si puede revertir esta situación en el plano local pero sobre todo, para intentar luchar por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es que el hincha se ilusionó en la fría noche del Centenario porque el mirasol llegaba tras dos triunfos que significaron un buen golpe anímico: la victoria en la hora ante Liverpool y frente a Olimpia por el torneo continental.

Pablo Ceppelini en el empate entre Peñarol y Cerrito. Foto: Marcelo Bonjour.

El aurinegro buscaba su tercer éxito consecutivo en esta temporada, algo que no se le da desde agosto de 2021, pero no pudo. No supo cómo llegar al gol.

Y si bien Kevin Larrea tuvo intervenciones muy buenas evitando en no menos de cuatro oportunidades el gol mirasol, el equipo quedó en el debe nuevamente.

Es que ya desde la primera parte el conjunto de Larriera evidenció la falta de juego colectivo. Peñarol tenía la pelota pero no sabía qué hacer con ella.

Con Ignacio Laquintana por derecha y con Federico Carrizo por izquierda la visita buscaba generar fútbol y encaraba, pero estaba muy lejos de poder profundizar.

Brian Mansilla. Foto: Marcelo Bonjour.

Y como por si eso fuera poco, a los 31 minutos Walter Gargano se sintió y dejó el campo de juego encendiendo las alarmas, principalmente pensando en lo que se viene.

Larriera mandó a la cancha a Brian Mansilla por el Mota, Pablo Ceppelini pasó al doble cinco junto a Damián Musto, Carrizo por detrás de un Álvarez Martínez que tuvo una chance clara y sigue sin poder quebrar su mala racha, y Mansilla por la banda en zona ofensiva.

El dominio siguió siendo mirasol, pero Cerrito se animaba y el carbonero volvió a evidenciar problemas defensivos aunque el auriverde tampoco aprovechó sus pocas chances en el área rival.

En el complemento Peñarol continuó con su dominio, pero lejos de ser profundo. El nivel bajó y mucho. Los cambios no ofrecieron las variantes que el entrenador pretendía y por más que el carbonero tuvo algunas chances claras, no estuvo a la altura del partido.

Es que a pesar de que Larriera puso a los titulares, el equipo no respondió. Tampoco lo hizo con los cambios en el segundo tiempo y el empate sin goles ante Cerrito le costó muy caro al aurinegro.

Peñarol volvió a dejar puntos por el camino. Ver a este equipo por momentos es un dolor de ojos para el hincha y Mauricio Larriera deberá seguir trabajando para elevar el nivel porque el mirasol le empezó a decir adiós al Torneo Apertura pero ojo, que tiene que sumar para la Tabla Anual.