Qué dijo Mauricio Larriera tras una nueva derrota de Peñarol como local en el Campeón del Siglo

Mauricio Larriera habló tras el partido que Peñarol perdió anoche con Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Intermedio en un encuentro que volvió a dejar en claro el muy mal momento deportivo de un equipo mirasol que ya perdió su tercer juego consecutivo en su escenario.

“El análisis es bastante simple. Hicimos en líneas generales un buen primer tiempo en relación a las expectativas generadas porque teníamos varias bajas y contra aun equipo que para mí gusto es el que juega mejor, no en vano es el campeón del Apertura y llegaba con todos los jugadores. El segundo tiempo se nos complicó un poco más. Ellos tuvieron un poco más el control del partido, nos convierten y hablando mal y pronto hubo cierto despatarro. Lo intentamos con cambios que hay veces que cambian y hay veces que no”, le dijo el entrenador carbonero a la transmisión de la televisión tras el encuentro ante el negriazul.

Larriera agregó que “trato de no hablar de la suerte pero creo que ligamos poco en algunas situaciones pero el dolor, la frustración y la impotencia de volver a perder en el Campeón del Siglo me duele muchísimo”.

Por otra parte, el entrenador floridense dijo que “este semestre ha sido bien duro, salvo algún partido en el inicio y por pasajes de algunos otros el funcionamiento fue bueno y por esto tratamos de optimizar los recursos humanos y buscar más que funcionamientos, sociedades y que las individualidades pudieran pesar un poco más, pero tampoco dio resultado, por eso es un combo y nos preocupa”.

Acerca de la salida de Nicolás Rossi, quien venía haciendo un buen partido, Larriera contó que “Nicolás es un jugador que a mí me representa mucho en lo que yo por lo menos pido a los extremos en el uno contra uno y ya estaba condicionado con esa tarjera. Había cometido faltas que me hacían temer además del cansancio porque había sido el más desequilibrante del primer tiempo. Y una falta más capaz lo sacaba del partido y también lo veía un poquito cansado porque había hecho un muy buen primer tiempo. Por eso optamos por Alejo Cruz que lo hemos visto bien porque hay varios jugadores juveniles en esa posición. Pero fue por eso, porque desde el punto de vista técnico y táctico no había nada para pedirle porque Nicolás viene respondiendo muy bien y a la altura de las expectativas que teníamos”.

Consultado por el momento actual del equipo, Mauricio Larriera remarcó que “yo nunca hablo de fuerza porque me parece que es bastante más profundo si tengo fuerza o no porque es una pregunta que me la han hecho en todos los equipos que he dirigido cuando a uno le va mal. Hay indicadores que siguen dando bien pero no alcanzan. Y lo otro es que esto es bastante más profundo y yo tengo un dialogo muy abierto con todo el club, y si vemos alguna cuestión que no funciona bien, se conversa como siempre”.