Diente López y Togni jugaron Copa Libertadores con Nacional y Peñarol, se fueron a Platense y están en cuartos

Un penal le quitó la posibilidad de festejar en el partido de ida pero la definición por esa vía le dio la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Platense, con un penal ejecutado por Nicolás López y las titularidades de Martín Barrios y el argentino Gastón Togni —que había jugado la fase de grupos con la camiseta de Peñarol— avanzó de fase.

El penal del Diente López vs Coquimbo con Platense en los octavos de la Copa Libertadores 🇺🇾🇳🇱



Van empatados en la tanda ⚽️ pic.twitter.com/2Pvs1NOVfi — Jota (@jotabolsilludo) August 20, 2026

Luego del empate sin goles, el Calamar se impuso por 7-6 sobre Coquimbo Unido en los remates desde los doce pasos y desató una fiesta en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Uno de ellos fue autoría del Diente y fue, casualmente, ante el equipo al que ya había enfrentando con Nacional en fase de grupos y cuyo ingreso se dio a los 79' en lugar del argentino, que supo ser su rival clásico en la Liga AUF Uruguaya 2026.

En los penales, la efectividad fue perfecta de los pateadores argentinos, mientras que el arquero Juan Pablo Cozzani detuvo el intento de Salvador Cordero. “Juan Pablo está para darnos esa mano, pero ustedes tienen que responder”, las palabras del entrenador Martín Palermo, antes de que el cielo se tiñera de marrón.

La aventura de Platense, que dejó por el camino a Peñarol y Corinthians, seguirá ante Fluminense, de Brasil, donde el Diente, quien recaló en el Calamar luego de que Jorge Bava decidiera apartarlo de Nacional, se reencontrará con el mejor zaguero del fútbol uruguayo en 2025: su excompañero Julián Millán, además de enfrentar a Agustín Canobbio. El Flu llega a esta instancia tras derrotar a Independiente Rivadavia.

El partido y el gol que se perdió el Diente

En la primera parte el arquero cometió un error al confiarse en que la pelota saldría por la línea final y la perdió con el delantero Luciano Giménez, quien centró para Nicolás Retamar, pero no pudo convertir al quedar incómodo para el remate.

Sánchez se recuperó luego y rechazó un potente disparo de Pablo Ferreira, en una clara ocasión de gol al cierre de la primera parte.

La segunda parte perdió ritmo, a los Piratas les costó generar juego fluido y El Calamar utilizó mejor sus aproximaciones al área con cabezazos de Víctor Cuesta y Kevin Retamar, que salieron desviados.

El partido se volvió friccionado y ambos equipos optaron por la precaución cuidando su portería y relegando la iniciativa de encarar al arco, aunque los dirigidos por Martín Palermo tuvieron mayor posesión de la pelota.

Así, el cuadro marrón consiguió arrinconar a los locales amenazando la portería de Sánchez con un tiro libre de Franco Zapiola, que sacó Sánchez, y un remate de Nicolás López que pegó en el travesaño y en el rebote el balón fue despejado por Francisco Salinas.

¡¡ERA EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! ¡INCREÍBLE lo que se perdió el Diente López sobre el final vs. Coquimbo!



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En base a La Nación / GDA.