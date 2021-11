Diego Lugano: "En 20 años de fútbol nunca escuché hablar de salud mental"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Multitudinaria, integral y nutritiva. Así fue la jornada del Congreso Internacional del Deporte que tuvo lugar en el Estadio Campeón del Siglo ayer. El evento contó con la organización de la Consultora del Sur, Sport Summit y el apoyo oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

La agenda abarcó varios tópicos: regulación y organización estructural de los agentes en el fútbol, la salud mental en el deporte, el fútbol femenino en Sudamérica y cómo hacer del fútbol uruguayo un producto atractivo para invertir.

Uno de los puntos altos de la jornada se dio en la charla sobre salud mental que protagonizaron Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte, Alexandra Gómez, senior legal counsel de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), y Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya.

La asesora jurídica tomó la palabra y contó que la organización que integra, que está presente en más de 70 países, realizó en 2011 una encuesta a los futbolistas preguntándoles cuáles eran los problemas que estaban afrontando. “Obviamente que el impago era el número uno, pero algo que nos llamó mucho la atención fue el tema de la salud mental, muchos comentaban que estaban sufriendo problemas en este aspecto, y desde ese momento nos pusimos a trabajar en el tema para ver la forma de ayudarlos de forma eficiente”, inició.

Diego Lugano. Foto: Francisco Flores.

Para Gómez, es relevante que cuando un jugador afronte un problema de salud mental se sepa qué hacer, cómo dialogar con ese jugador y tener una red de referencia clara, fácil y también de urgencia en caso de una situación extrema”. Por su parte, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, habló en exclusiva con Ovación y destacó la importancia de hablar sobre el tema “porque hay situaciones que van condicionando la vida del futbolista y de todas las personas que participan de esta actividad, que es demandante, tiene un marco de presión muy fuerte y además, en el caso del futbolista tiene una cantidad de incertidumbres hacia adelante en su carrera cada vez que termina la temporada y cuando se aproxima la finalización de la carrera”.

Además, el titular de AUF recordó que en la actualidad están trabajando con la Mutual de Futbolistas Profesionales en un proyecto llamado Más Mutual que prioriza tres pilares: la educación, la salud mental y la generación de oportunidades. En este momento, según contó el propio Diego Lugano, más de 40 futbolistas trabajan de forma individual a través de esta iniciativa.

El histórico capitán de la selección tomó la palabra y habló de cómo ha cambiado el tratamiento de la problemática: “En 20 años de fútbol no recuerdo en un ningún vestuario y en ninguna parte del mundo comentar a los jugadores acerca de esto, era un tema tabú totalmente para no mostrar debilidad; hoy el tema se comienza a hablar en los vestuarios, es el principal paso que hay que dar y es una muestra de que se está queriendo cambiar”.

A su vez, contó que en su época de selección era “un poco hiperactivo” y que casi todos los días tomaba pastillas para dormir. “Era un garrotazo en la cabeza para poder dormir ocho horas, sino no podía hacerlo”, manifestó. De hecho, no fue en el único ámbito que le sucedió, sino que también lo vivió durante su última etapa como jugador en San Pablo, donde le tocó pelear durante tres meses el descenso. “Todos los días tomaba pastillas para dormir. Y nunca pedí ayuda, nunca hablé con nadie porque yo tenía que ser el fuerte. Cuando veo las cosas que pasan, no sé qué nivel de ansiedad, debilidad o fortaleza tuve. Me imagino que muchos jugadores pasan por esa situación, mucho más postcarrera”, finalizó la Tota, quien contó su propia experiencia para remarcar la trascendencia de que el futbolista exteriorice lo que le está sucediendo.