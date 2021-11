Jorge Giordano: “Gallardo en River tiene un paralelismo con lo que hizo Tabárez en la selección”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco del Congreso Internacional del Deporte que se está realizando en el Estadio Campeón del Siglo, diferentes actores del fútbol estuvieron presentes en el escenario auriengro. Uno de ellos fue Jorge Giordano, quien dialogó con Ovación y se refirió a las diferentes aristas a considerar para escoger al próximo técnico de la selección uruguaya.

“Es muy complejo hacer un perfil, pero algunas cosas importantes que tiene que tener un entrenador de selección son: conocer el medio, haber estado en situaciones internacionales y conocer la idiosincrasia nuestra; el futbolista uruguayo y el futbolista uruguayo tiene sus particularidades”.

En este sentido, añadió: “Hay que hacer un perfil estadístico, para mí el más importante: qué ha logrado con lo que ha manejado y qué podría lograr”, declaró argumentando que el perfil de un entrenador “es mucho más detallado”, que hay que hablar del método de trabajo y de si se complementa con los futbolistas de la Celeste.



Al ser consultado acerca de si el hecho de que Gallardo conozca el medio lo convierte en una buena opción para dirigir a Uruguay, Giordano comparó al Muñeco con el maestro: “Lo de Gallardo es innegable, conoce el medio, es exitoso, ha mostrado un camino en River, creo que tiene un paralelismo con lo que hizo Tabárez involucrándose en todo el club”.



De todas formas, el exdirector técnico de Nacional agregó que “las decisiones o elecciones pasan por otro lado, pero todos los entrenadores, tanto extranjeros como uruguayos, que son los que más o menos conocemos por los medios, de alguna u otra manera están capacitados para dirigir a la selección uruguaya”.

Respecto de si tiene alguna preferencia entre Gallardo y Aguirre, otro de los candidatos para sentarse en el banco, acotó: “No es mi rol dar preferencia, son dos entrenadores exitosos y con mucha experiencia”.



Alexander “Cacique” Medina es otra de las opciones que se han mencionado para la selección y el DT de Talleres es uno de los menos experimentados entre las alternativas surgidas. Al respecto; Giordano desestimó que este aspecto pueda jugarle en contra: “En esas cosas no creo porque a veces hay un entrenador y explota en ciertas situaciones, como fue el caso de Scaloni, que no era considerado, es decir, no hay una seguridad y una certeza al elegir a un entrenador, hay muchas cosas que influyen”.



Sin embargo; aclaró que él no descalifica a nadie ni se inclinó por nadie, sino que considera que “son decisiones que tienen que tomar los que tienen esa responsabilidad”.



Por ultimo, Giordano dio su opinión acerca de los 15 años de Tabárez al frente de la Celeste: “El maestro deja un legado más allá de los resultados. Tabárez ha sido de los diferenciales que ha tenido el fútbol uruguayo en todo sentido: marcó un camino, mostró que se puede e hizo una gestión brillante al frente de las selecciones y formó muchísimos futbolistas y dejó un patrimonio que deberíamos seguir aprovechando”