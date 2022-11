Diego Godín: “Van a ver el Godín de hoy, obviamente no van a ver el de 20 años”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, habló este miércoles en la previa al debut ante Corea del Sur (jueves a las 10.00 horas) por la primera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

El Faraón indicó que está disfrutando cada momento de este cuarto Campeonato del Mundo que le toca disputar. "Estamos con la ilusión, el entusiasmo a flor de piel. Mañana será la hora de la verdad, dejar todos esos sentimientos de lado y hablar en el campo", sostuvo.

Asimismo, el rosarino se mostró satisfecho por el esfuerzo hecho para llegar este torneo a pesar de la tendinopatía rotuliana que no le permitió tener continuidad la última temporada. "Es compromiso y amor por mi país, por esta camiseta. Es el sentimiento que despierta esta selección. Es el sentido de pertenencia que hemos demostrado todos estos años".

Diego Godín. Foto: Nicolás Pereyra.

“Después de la Eliminatoria que pasamos, tantas críticas y de estar más afuera que adentro del Mundial y la marcha del maestro (Tabárez) con la responsabilidad que sentíamos los referentes, la clasificación fue un alivio”, sumó.

Godín pidió “respetar muchísimo al rival”. “Nos enfrentamos a una gran selección: muy competitiva, dinámica y con un estilo de juego marcado”, dijo.

Por otra parte, el Faraón fue consultado sobre las críticas de quienes dicen que no está en condiciones de jugar el Mundial: "A eso no puedo responder, son opiniones y yo tengo que dedicarme a lo que corresponde: entrenar y estar bien. Son opiniones y no puedo responder a los que piensen así".

Sobre lo que puede demostrar en este momento, contestó: “Lo que vengo demostrando. No me gusta hablar de mí ni de mis virtudes. Intento siempre ayudar a mis compañeros: desde una palabra de aliento, una indicación, un cierre defensivo. Se puede hablar de experiencia, cuatro mundiales, no sé cuántos partidos en selección, pero eso no te hace ganar partidos. Te hace ganar estar atento, ganar duelos”.

Diego Godín. Foto: Nicolás Pereyra.

“Obviamente que me pude recuperar y volver a entrenar y competir con normalidad. Van a ver el Godín de hoy, obviamente no van a ver el Godín de 20 años. Es el Godín de otras circunstancias, con otras características, intentando siempre dar el máximo por el equipo como lo hice desde el comienzo de mi carrera en todo momento no solo en partidos. En este caso por mi país, me entregaré al máximo y estoy preparado”, acotó.

Por último, el zaguero fue consultado sobre la chance que tiene de pasar a Diego Lugano y transformarse en el jugador que más veces lució el brazalete de capitán en la historia de la Celeste. “Sinceramente no lo sabía, no persigo, jamás perseguí los récords individuales. Jamás perseguí batir cifras, persigo objetivos grupales y lo que le haga bien al equipo”.

Godín disputó 159 partidos con Uruguay (es el que más jugó) y 80 como capitán. Lugano, en tanto, llevó la cinta en 86 ocasiones (total de 95 encuentros).