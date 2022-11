¿Cuántos uruguayos creen que Uruguay puede ganar el Mundial y cuál es el país favorito para hacerlo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 22% de los uruguayos piensa que la Celeste saldrá ganadora del Mundial de Qatar; el 21% cree que saldrá en segundo, tercer o cuarto lugar; el 28% opina que se quedará en cuartos de final; el 18% que lo hará en octavos; el 7% que no pasa de la fase de grupos; y un 4% no sabe o no contesta, según la última encuesta de Equipos Consultores, presentada este martes en Subrayado (Canal 10).

En comparación a mundiales anteriores, las expectativas son mayores que en Sudáfrica pero menores que en Rusia. En el mundial de Sudáfrica de 2010, el 11% opinaba que Uruguay saldría campeón, mientras que en el de Rusia en 2018, el 28% pensaba lo mismo.



A su vez, Equipos consultó sobre qué país de todos los que participan en Qatar 2022 creen que ganará el Mundial. El 32% dijo Brasil, el 22% Uruguay, el 11% Argentina, el 4% Alemania, otro 4% Francia, el 3% España, un 2% Qatar, y Portugal, Italia e Inglaterra empatan en un 1%. El 18% restante no sabe o no contesta, y un 1% dijo otro país además de los mencionados.

Aprobación de Alonso y los jugadores favoritos

En tanto, el 76% de los uruguayos aprueba la forma en la que Diego Alonso se está desempeñando como director técnico, el 8% ni aprueba ni desaprueba y el 3% desaprueba.



"El Maestro Tabárez tenía una aprobación más alta aún (81%) previo al Mundial de Rusia, aunque en los comienzos de la larga 'era Tabárez' en 2010 la aprobación era menor (57%)", indica la consultora en un informe.



"Cuando se pregunta a los uruguayos cuáles son sus jugadores preferidos de la selección, los nombres que aparecen son una mezcla perfecta de continuidad y renovación, pero los primeros lugares siguen estando ocupados por los dos goleadores históricos de la Celeste. (Luis) Suárez es mencionado por el 54% de los uruguayos y (Edinson) Cavani apenas por debajo con 51%", señala el documento.



"Muy cerca de ellos, sin embargo, surge un jugador de renovación, que jugará su primer Mundial: Federico Valverde es mencionado por el 45%. Y el cuarto lugar es ocupado también por otro debutante, el arquero Sergio Rochet (21%). Los tres siguientes lugares también arrojan una mezcla entre veteranía y juventud. El capitán Diego Godín, junto con los jóvenes Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, completan los 7 primeros lugares", asegura.



Equipos realizó la encuesta de forma presencial entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre a 704 personas mayores de 18 años, residentes en localidades de más de 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.