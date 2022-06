Diego Godín con Ovación: su pase a Vélez, la lesión que lo tiene incómodo y su relación con el Cacique Medina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín no evitó ninguna pregunta y habló con total sinceridad. Es factible su salida del Atlético Mineiro y su llegada en estas horas a Vélez, pero no lo confirmó ya que falta la rescisión del contrato con el equipo brasileño. Su prioridad es llegar de la mejor forma al Mundial y en el club de Liniers está todo dado para poder lograrlo: podría tener continuidad, el Cacique Medina es amigo y también está en el cuerpo técnico un viejo conocido como el profe Richard “Papote” González. El Faraón evalúa qué hacer en el futuro y ahora no ve tan lejano poder terminar su carrera en el fútbol uruguayo aunque reconoce que todavía hay tiempo para tomar una decisión en ese sentido.

-¿Ya está confirmado que vas a jugar en Vélez?



-No, no. No puedo decir nada de la actualidad porque todavía tengo contrato con Atlético Mineiro, es un tema que tengo que resolver y es verdad que estoy evaluando la situación. La estoy evaluando porque faltan cinco meses para el Mundial y mi prioridad es llegar de la mejor manera, no pienso en lo económico, ni en títulos, pienso solamente en tener una calidad buena de entrenamientos, de minutos y de confianza para llegar de la mejor manera a la selección y para estar a la orden de la selección. No quiere decir que estoy haciendo esto porque es una responsabilidad de jugar, no, es para estar de la mejor manera, sentirme bien yo y estar a la orden del cuerpo técnico para poder rendir en el Mundial realmente y estar en las mejores condiciones o al mejor nivel que yo puedo dar.



-Por ende, no está confirmada la rescisión del contrato con Atlético Mineiro...



-No, todavía no. Yo soy jugador de Atlético Mineiro.

-Has tenido una lesión que te tiene a maltraer, ¿cómo te sentís hoy?



-Con altibajos, porque es una tendinitis del tendón rotuliano de la rodilla (se toca la pierna izquierda). Justamente por no parar, por no saber lo que era (gracias a Dios nunca tuve una lesión en mi carrera), empezó como algo sencillo, no le fui dando importancia, venía a jugar a la selección y por no querer no estar, siempre exigiendo, se ha hecho algo más crónico, algo más doloroso, que tiene altibajos. El mes pasado en Brasil paré unos 15 días para recuperar, para hacer un tratamiento más especifico y mejoré muchísimo, pero tiene sus altibajos. Como me decía el doctor, ‘Diego, eso se te va a ir cuando pares un mes y medio, dos meses’ y en este momento no puedo, entonces hay que mejorarlo con trabajo. Esta situación que te comentaba recién de evaluar la posibilidad de cambiar de equipo es también pensando en buscar una calidad de entrenamiento, de cuerpo técnico, de gente que me pueda ayudar realmente, además de ayudar al club donde estoy, por supuesto.

Diego Godín. FOTO: Leo Mainé.

-¿Te seduce el fútbol argentino? ¿Te gusta la idea de jugar la Copa Libertadores con Vélez? ¿Qué cosas te atrapan del equipo de Liniers?



-Si, ni hablar. No te voy a hablar específicamente, me lo preguntás para que yo te lo diga sin decírtelo (risas). Obviamente que el fútbol argentino es lindo, nosotros acá en Uruguay nacemos viendo fútbol uruguayo y mirando fútbol argentino, es un fútbol lindo, competitivo. Y jugar Copa Libertadores es hermoso, yo dije cuando llegué a Atlético Mineiro que era una de las cosas que más me movilizaban para volver a Sudamérica, y bueno, vamos a ver si al final se da la oportunidad de venir a Vélez o no; sino seguiré en Atlético Mineiro, compitiendo, con los minutos que tenga, y trabajando para llegar de la mejor manera al Mundial.

-Te llamó directamente el Cacique Medina; ¿te motiva el hecho de que alguien tan cercano a vos te entrene?



-Me llamó, somos amigos, nos conocemos hace muchísimos años, de cuando él era futbolista, compartimos algún vestuario, conozco a todo su cuerpo técnico; uno de sus profes, el Papote Richard González, es íntimo amigo mío, de muchísimos años. Quizás se pueda dar de tener una relación también profesional. Se produce esta oportunidad, y me lo estoy planteando, por la llamada del Cacique, que es un amigo, yo le tengo mucha confianza a él, él me tiene mucha confianza a mí, obviamente yo no voy a querer defraudarlo y él a mí, tampoco. Se da la situación perfecta, vamos a ver si al final se concreta o no.



-Tenés una historia en el fútbol uruguayo, jugaste en Cerro y en Nacional. ¿Está en tu plan poder jugar de nuevo en el fútbol uruguayo o preferís que no para no identificarte con un equipo en el final de tu carrera cuando tu nombre se lo vincula directamente con la selección uruguaya?



-A ver... Hace un tiempo atrás lo veía mucho más lejano, tenía más el sentimiento de cuidar, de ser celoso, de decir ‘yo me identifico más con la selección, no quiero que me identifiquen con ningún club’, pero hoy sinceramente te digo, juegue en el club que juegue en Uruguay, en el mundo, nadie va a dejar de identificar a Diego Godín como jugador de la selección y como capitán de la selección por mucho tiempo... También te digo que no lo pienso... A ver, te mentiría si te digo que no he pensado en este tema, sí se me pasa por la cabeza que podría jugar en determinado equipo, a dónde podría volver, si jugaría... Lo pensás. Pero no tengo ninguna decisión, y lo que he vivido y experimentado en estos años, he ido tranquilamente cumpliendo etapas y objetivos. Mi gran objetivo, que me moviliza y me movilizó, es la selección uruguaya. Poder primero clasificar a Uruguay al Mundial, era mi gran responsabilidad, ahora disfrutar de esta etapa, disfrutar entre comillas porque es difícil disfrutar, hay que estar siempre atento, preparándose y compitiendo. Jugar el Mundial, me refiero ir al Mundial, y después ver, a ver qué surge, si sigo jugando en el equipo donde tenga contrato, si decido volver a Uruguay a jugar, a no jugar, a dedicarme a acompañar acá a Andrés (Scotti) en Enfoque. Lo iré viendo, pero no pienso mucho más allá. Lo digo sinceramente. Iré viendo después de cumplir etapas.

El Faraón en el lanzamiento del segundo centro Enfoque. FOTO: Leo Mainé.

-Cuando te retires como deportista profesional, ¿te gustaría ser entrenador o te vas a enfocar en tus actividades empresariales?



-Me encanta todo lo que es relacionado al deporte, me encanta el fútbol, ha sido mi vida. Me gusta estar acá, me gusta hacer deporte, pero no hice el curso de entrenador. Es una cosa que quiero hacer cuando deje al fútbol, prepararme con tranquilidad e ir viendo para dónde me llevan las ganas, la pasión, y ver qué surge. Lo primero que pienso es en volver, quiero estar en Uruguay, volver a estar cerca de la familia, de los amigos, después de tanto tiempo afuera.

-En estos cinco meses que quedan previo al Mundial, ¿qué buscás mejorar o pulir? ¿Pasa solamente por los aspectos físicos y mejorarte de la tendinitis?



-Lo que más me preocupa y me estoy ocupando es de esa tendinitis que arrastro hace un año. Es lo que realmente me puede limitar más, si estoy dolorido o no. Tratando eso y teniéndolo controlado, es trabajar en el día a día, teniendo minutos, jugando. Tampoco desesperarse, porque es como dice el dicho ‘mucha agua también seca la planta’, entonces hay que ir dosificando, y más llegado el Mundial he tenido la experiencia de otros Mundiales, ya conozco el camino de cómo llegar y qué es lo que tengo que hacer, qué otras cosas complementarias para llegar de la mejor forma, eso es con un profe, es la alimentación, trabajos complementarios para mejorar sobre todo los niveles de fuerza que es lo que vas perdiendo, o hay que mantener. Y no hay mucho misterio, llegar descansado y bien entrenado.