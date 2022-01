Diego Alonso tiene al plantel casi completo: esto dijeron los jugadores en su arribo a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya se preparara para su primer partido bajo la dirección técnica de Diego Alonso ante Paraguay de este jueves en el marco de las Eliminatorias del Mundial de Catar. Ocho de los nueve futbolistas que faltaban arribar llegaron en un vuelo chárter sobre las 14:30 al Aeropuerto de Carraco y se sumarán en esta tarde a los entrenamientos.

Luis Suárez fue el primero en salir al territorio uruguayo, pero el Pistolero prefirió no hacer declaraciones y se subió rápidamente a su auto para guardar su equipaje.



Tras el atravesó las puertas Mathías Olivera, en su primer convocatoria a la selección mayor, y dijo estar "muy contento y muy orgulloso. Ahora espero disfrutarlo ya aprovechar". El defensa del Getafe fue cuestionado por el hecho de poder lograr ganarse la titularidad en su posición, a lo que respondió: "Obviamente que un jugador tiene venir a pelear lo suyo, pero sea donde sea que me toque voy aportar e intentar ayudar".

Detrás de él apareció su compañero de equipo, el lateral derecho Damián Suárez y el volante Mauro Arambarri, quien expresó: "Sin duda que venir a la selección es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Son las últimas chances que tenemos para el Mundial y esperemos poder hacer las cosas bien". Consultado sobre el cambio de entrenador, Arambarri expresó: "Son cosas que pasan dentro del fútbol, uno es jugador, yo vengo a hacer mi parte y hacer lo bien".



"Cada vez que vine lo hice con mucha ilusión y para dar el máximo. Estuve hablando con Darío Rodríguez y ahora esto esperando ir al Complejo para hablar con el resto. Siempre tuve la esperanza de debutar y por ahí con el técnico anterior no tuve la oportunidad", sostuvo Damián Suárez.

Otro que se llevó todas las miradas fue Facundo Pellistri, quien también se mostró muy contento por si primera convocatoria a sus 20 años recién cumplidos. "Siempre una citación a la selección, y más por ser la primera, impresiona. Me llega en un momento en el que me estoy adaptando a Europa y trato de recibirlo con confianza porque el año en Europa me ayudó a mejor y vengo con muchas ganas", indicó el jugador.

Tras el pase del jugador del Alavés la gente recibió a Rodrigo Bentancur, Matías Viña y Ronald Araújo.



Horas antes se dio el arribo del único jugador proveniente de México, el Diente López. Quien llegó un par de horas más tarde que Diego Rossi, Federico Valverde, Sebastián Coates, Lucas Torreira, Matías Vecino, José María Giménez y Darwin Núñez.

El plantel, que ya contaba con Diego Godín, Facundo Torres, Sergio Rochet, Martín Cáceres, Leandro Cabrera, Martín Campaña, Sebastián Sosa, Giorgian de Arrascaeta y Edinson Cavani, se completará en la madrugada de este lunes cuando el arquero Guillermo De Amores viaje desde Colombia.