La ilusión de Diego Rossi y Seba Coates, el "dolor grande" de Valverde y la alegría de Darwin Núñez

Los futbolistas de la selección uruguaya siguen arribando a Uruguay para sumarse a los entrenamientos en el Complejo Celeste de cara a los duelos ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias.

En las primeras horas de la mañana de este lunes llegó un grupo de cuatro futbolistas integrado por Sebastián Coates, Darwin Núñez, Diego Rossi y Federico Valverde.

Cada uno de ellos se dispuso para hablar con la prensa que había llegado al Aeropuerto de Carrasco para recibirlos y conocer así la palabra de los jugadores que defenderán la camiseta de la Celeste.

Precisamente el Pajarito fue uno de los que arribó y expresó: "Nunca se fue la ilusión de clasificar y las ganas". El jugador del Real Madrid no dejó de lado la salida de Oscar Tabárez y manifestó: "Todo lo que ha pasado fue un dolor grande, para mí que venía desde chiquito con el maestro fue dolor y tristeza, pero estamos acá para revertir esa situación y lograr el objetivo que es el Mundial".

En relación al nuevo cuerpo técnico hizo referencia de que "hablé y mucho con Diego Alonso. Me ha contado un poco de las ideas que tenía y demuestra unas ganas que nos contagian mucho y creo que es muy bonito empezar este proceso otra vez".

Respecto a su posición en la cancha, el mediocampista que se desempeña en el fútbol español agregó: "Trato de adaptarme a lo que el entrenador quiera jugando en el mediocampo. Si juego por adentro voy a aportar lo que mejor tengo y trato de poner lo mejor de mí si tengo que jugar por fuera".

Otro de los jugadores que llegó a nuestro país es Darwin Núñez que atraviesa un gran momento en el Benfica con una interesante racha goleadora que le puede permitir sumar minutos con la Celeste.

"Estoy muy contento de estar acá en la selección nuevamente. Son paridos difíciles, no está siendo nada fácil pero creo que venimos con la expectativa de salir adelante y lograr esos seis puntos que tanto queremos y que si hacemos las cosas bien los vamos a merecer", expresó el artiguense.

El atacante que defiende a las Águilas lusas agregó: "Diego (Alonso) me llamo, pero no me dijo nada particular. Me preguntó cómo estaba yo y mi hijo que recién había nacido. Me dijo que viniera para acá y que siguiera haciendo las cosas como las hago en Benfica".

Más allá de su juventud, el delantero ya sabe lo que es defender la Celeste y de hecho anotar goles y por eso en referencia a las caras nuevas de la selección afirmó: "Cuando me tocó venir me recibieron muy bien los referentes y ahora va pasar lo mismo. Pellistri es el mas joven del plantel y seguro que se va a adaptar muy rápido".

Diego Rossi es uno de los futbolistas que retorna a la selección uruguaya luego de haber participado en anteriores convocatorias, aunque sin sumar minutos y el atacante renueva la ilusión.

"Estoy muy contento por la oportunidad de intentar sumar y contento de estar en el país de nuevo con este desafío", contó el atacante que defiende al Fenerbahce de Turquía.

Si bien se conocen las características del atacante, el fútbol turco no es de los que más se puede seguir desde Uruguay aunque declaró que "a veces cambio de banda, pero casi siempre jugando de extremo. Alternando y dependiendo del partido o las circunstancias".

Sebastián Coates llega como uno de los referentes de la defensa y del plantel en general y en su arribo a Uruguay afirmó: "La ilusión es la de siempre desde el primer día que me tocó estar en la selección y con un partido importante que se viene y las ganas de estar entrenando".

El futbolista del Sporting de Lisboa confesó: "Hablé con Darío (Rodríguez), tuvimos una charla más que nada para comenzar a hablar y ponerse a las ordenes así que hoy nos veremos por primera vez y no como rivales".

"Siempre es importante el poder conocer otros métodos de trabajo y lo que quiera Diego Alonso", sentenció.