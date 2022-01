Los jugadores de la selección empezaron a llegar y todos coinciden: “Con Paraguay es una final”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay se prepara para dos encuentros decisivos en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y de cara a la doble fecha que tendrá el debut de Diego Alonso como entrenador frente a Paraguay y Venezuela, varios futbolistas convocados comenzaron a llegar este domingo a Montevideo.

La Celeste visitará este jueves 27 de enero desde la hora 20:00 a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, mientras que el martes 1 de febrero recibirá a Venezuela en idéntico horario en el Estadio Centenario y para ese encuentro este lunes se pondrán a la venta las entradas.

Este domingo empezaron a llegar varios de los jugadores convocados por el Tornado y los primeros en hacerlo al Aeropuerto Internacional de Carrasco fueron Edinson Cavani y Martín Campaña.

El Matador, que fue clave para el triunfo del Manchester United frente al West Ham United poniendo una asistencia en el cierre del partido, dijo que “me ha costado mucho sentirme protegido e integrado en la selección. Hoy intento recibir a los que llegan con alegría”.

➡ Comenzaron a llegar los jugadores 🇺🇾 desde Europa, entre ellos @ECavaniOfficial, quién expresó que "estaré dispuesto y a las órdenes para lo que necesite el entrenador". Nota @GonzaloRonchi #PolideportivoUY Presenta @VolkswagenUY 📺 @teledoce https://t.co/93Z3ORnVkK pic.twitter.com/YQsf5Lhmle — Polideportivo (@Polideportivouy) January 23, 2022

Por otra parte, el salteño habló acerca de la convocatoria de Nicolás López ya que es delantero y remarcó que “él ya sabe muy bien lo que es ponerse la camiseta de Uruguay”.

Campaña por su parte, dijo de la importancia que tienen estos dos partidos de la selección: “Siempre tenemos la ilusión porque perseguimos un objetivo que es llegar al Mundial y sabemos que hay que sumar por la posición en la que estamos en la tabla”.

Martín Campaña. Foto: @Punto_Penal.

Campaña, que es el único arquero que llega con actividad oficial ya que en 2022 acumula tres encuentros, agregó que “cada vez que vengo a la selección tengo la expectativa de sumar desde done me toque estar para lo mejor del equipo”.

Otro de los que llegó a Montevideo fue Leandro Cabrera, quien vive su primera convocatoria a la selección mayor y expresó en diálogo con Punto Penal (Canal 10), que “estoy muy bien, me siento preparado”.

Además, Lele expresó que “yo ya pensaba que nunca iba a poder ser citado a la selección mayor, pensaba que no se me iba a dar, pero por suerte me consideraron”.

Giorgian De Arrascaeta. Foto: @juanjoacevedo7.

También este domingo arribó a la capital uruguaya Giorgian De Arrascaeta, quien en los últimos días fue noticia tras renovar su contrato con Flamengo: “Son cuatro finales para darlo todo. Con Paraguay no hay margen de error y también debemos tomar ese partido como una final”.

Tanto Edinson Cavani como Martín Campaña, Leandro Cabrera y Giorgian De Arrascaeta comenzarán a entrenar esta tarde en el Complejo Celeste junto a Sebastián Sosa y Martín Cáceres, quienes ya están en Uruguay.