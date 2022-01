Nico López: "Pensé que nunca iba a estar, pero cuando cambió el DT cambié la cabeza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era uno de los nombres que más se pedía y que apareció en la primera nómina de Diego Alonso. Nicolás López no solo estuvo entre los reservados, también integra la nómina de convocados de cara a los partidos que Uruguay enfrentará a Paraguay y Venezuela por Eliminatorias.

El Diente, que viene de marcar un gol el último fin de semana, arribó a nuestro país sobre el mediodía del lunes y afirmó: "Una ilusión enorme, vengo tratando de estar hace tiempo. Me gustó mucho el llamado de Diego (Alonso) y ahora a ponerme en orden".

"En un momento pensé que nunca iba a estar, pero cuando se cambio de DT cambié la cabeza y pude estar", confesó el atacante que defiende a Tigres en el fútbol mexicano. "Nunca tuve problema con nadie y lo que se hablaba no era cierto", agregó.

"Diego me llamó y me dijo que me estaban mirando y que iba a estar en la lista larga. Fue antes de Navidad y fue una sorpresa enorme, estoy agradecido y hoy lo voy a conocer", sostuvo el atacante.

El delantero que catalogó que será "hermoso" y "algo soñado" estar con Luis Suárez y Edinson Cavani también contó parte de lo que habló con el entrenador, sobre todo en relación a su posición: "Él tiene conocimientos de dónde puedo jugar", en referencia a su polifuncionalidad en el ataque.

A su vez, aseguró que no tiene en la mente, por el momento, la chance de disputar el Mundial: "Van a ser cuatro partidos importantes, pero vamos a ir partido a partido. Lo que pienso ahora es entrenar con el grupo y aportar de donde me toque".