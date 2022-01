Facundo Pellistri: "Siempre una citación a la selección, y más por ser la primera, impresiona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Pellistri fue la gran sorpresa de la lista de convocados de Diego Alonso de cara a los partidos de Uruguay ante Paraguay y Venezuela. El extremo del Alavés formó parte de la nómina final y este lunes llegó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos.

"Muy feliz por esta oportunidad y por estar de nuevo en el país", sostuvo Pellistri apenas había aterrizado en Montevideo tras el viaje en chárter con varios de los futbolistas que juegan en España.

"Fue un poco de varios mensajes porque me escribió el cuerpo técnico, los profes para estar en contacto y poco a poco todo se fue dando y estoy muy contento", sostuvo sobre el diálogo previo a su llegada.

Al ser consultado sobre qué le puede aportar a la selección manifestó: "Yo trato de hacer las cosas bien en mi puesto. Trato de dar velocidad y encarar lo más que pueda y mas que nada eso".

Sobre el momento en el que le llegó esta chance agregó: "Siempre una citación a la selección, y más por ser la primera, impresiona. Me llega en un momento en el que me estoy adaptando a Europa y trato de recibirlo con confianza porque el año en Europa me ayudó a mejor y vengo con muchas ganas".