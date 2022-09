Diego Alonso convocó a 26 jugadores para los amistosos: no están Cavani ni Josema, pero hay sorpresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso, DT de la selección de Uruguay, convocó este jueves a 26 futbolistas de los 41 reservados previamente para los amistosos ante Irán y Canadá. Ambos encuentros servirán de preparación para el Mundial de Qatar 2022.



La Celeste hará base en Viena y luego se trasladará para cada compromiso. El viernes 23 de setiembre enfrentará a Irán en el NV Arena de Austria. El partido comenzará a las 13.00 horas de Uruguay. El martes 27, también a las 13.00 horas de Uruguay, la selección chocará con Canadá en el Tehelné Pole de Eslovaquia. Ambos partidos se verán por Directv y AUF TV.

Cabe recordar que en la lista no aparece Diego Godín. El capitán sufre una tendinopatía rotuliana y no juega desde el 6 de agosto en la derrota de Vélez ante Unión. El zaguero está en España realizando un tratamiento en su rodilla.



La otra ausencia importante que tiene el Tornado es la de Edinson Cavani. Este viernes el DT del Valencia, Gennaro Gattuso, anunció que en coordinación con Alonso se decidió que el jugador se quede en el club. Incluso este sábado el salteño podría hacer su debut ante Celta de Vigo. El Matador no juega desde el 11 de junio en el 5-0 a Panamá, en lo que fue la despedida de la selección celeste rumbo al Mundial de Qatar



Tampoco está José María Giménez, con una molestia física. Entre las novedades aparecen: Sebastián Cáceres, Agustín Rogel, Brian Ocampo y Martín Satriano.

Los convocados

- Arqueros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente).



- Defensas: Ronald Araújo (Barcelona), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa), Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Sebastián Cáceres (América), Agustín Rogel (Herta Berlín), Damián Suárez (Getafe), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli).



- Volantes: Lucas Torreira (Galatasaray), Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás De la Cruz (River Plate), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Brian Ocampo (Cádiz).



- Delanteros: Luis Suárez (Nacional), Darwin Núñez (Liverpool), Diego Rossi (Fenerbahce), Martín Satriano (Empoli)

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎



Lista de convocados de @AlonsoDT para la próxima Fecha FIFA.



🆚🇮🇷 (23/9)

🆚🇨🇦 (27/9)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/N1qeSFuUzG — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2022

Los que quedaron afuera

Guillermo De Amores (Lanús), Santiago Mele (Unión de Santa Fe), Gastón Olveira (Olimpia de Paraguay), José María Giménez (Atlético de Madrid), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Bruno Méndez (Corinthians), Federico Pereira (Liverpool), Leandro Cabrera (Espanyol), Mauro Arambarri (Getafe), Fernando Gorriarán (Santos Laguna), Rodrigo Zalazar (Schalke 04), Facundo Torres (Orlando City), Agustín Álvarez Martínez (Sassuolo), Edinson Cavani (Valencia) y Maximiliano Gómez (Trabzonspor).