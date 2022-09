¿El profe Ortega irá al Mundial de Qatar 2022? En qué está la situación y la sensación que tienen en la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más allá del juego periodístico para intentar adivinar la lista de 26 jugadores que Diego Alonso llevará al Mundial de Qatar 2022, hay un caso donde aún no está definido si podrá asistir a la gran cita con la selección uruguaya. ¿De quién se trata? De Óscar Ortega.

El preparador físico atraviesa una situación especial y totalmente particular. La mano derecho del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid necesita nuevamente un permiso de su club para poder sumarse a la Celeste durante el Campeonato del Mundo.

De forma inédita, el profe trabajó en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias con el Tornado Alonso sumándose en cada ventana de la misma manera que los jugadores. Es decir: llegaba al Complejo un par de días antes del primer partido y luego se iba con ellos.

¿En qué está la situación hoy a 73 días del debut de Uruguay en el Mundial? De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), hay "confianza" para que Ortega pueda sumarse al cuerpo técnico del Tornado.



Desde la AUF aseguraron a Ovación que ya hicieron todas las gestiones pertinentes ante el Atlético y son optimistas en que le den el visto bueno. Por lo tanto ahora la pelota está en la cancha del profe para que termine de resolver esta situación con el club.

Federico Valverde y el profe Ortega. Foto: Leonardo Mainé.

"Tenemos muchas ganas de que pueda compartir el Mundial con nosotros porque es un integrante más del cuerpo técnico y más allá de que no ha podido participar activamente sigue siendo parte del lado del sentimiento y ojalá pueda estar en el Mundial", dijo el Tornado en junio tras el partido despedida contra Panamá.



Días antes, en mayo, los integrantes del Ejecutivo Eduardo Ache y Matías Pérez viajaron especialmente a Madrid a realizar los primeros contactos con el Atlético para conseguir un nuevo "préstamo".



Ortega entró muy bien en el grupo de la selección. Apenas terminó el partido con Chile, el martes 29 de marzo en el cierre de las Eliminatorias, los futbolistas festejaron abrazándolo. "No es que me despedí, pero básicamente el arreglo que tengo con el club son estas dos llaves. Agradecerle a los futbolistas por la dedicación de los goles. No me lo voy a olvidar nunca, me llevo todo esto en el corazón", dijo.



Ante el grupo, también manifestó: "Ha sido un momento muy bueno para mí, para mi carrera. Les agradezco enormemente cómo me atendieron, cómo me hicieron sentir parte del grupo".

Cabe destacar que Ortega tiene una relación personal y un vínculo muy especial con Diego Godín y Luis Suárez, capitanes de la selección y a quienes entrenó en el Atlético de Madrid. "Gracias por haberme ayudado y por creer en mí en todo momento. Me llevo grandes recuerdos de un profesional y una grandísima persona", declaró el Pistolero a fines de mayo en su salida del equipo Colchonero.

Luis Suárez y el Profe Oscar Ortega. Foto: Instagram - Luis Suárez

En las próximas horas se resolverá por sí o por no la presencia de Ortega en el Mundial, pero en la AUF ven con buenos ojos esta posibilidad. Eso significa una buena noticia para Alonso y el grupo de la selección.



La Celeste integrará el Grupo H junto a Corea del Sur (24 de noviembre), Portugal (28 de noviembre) y Ghana (2 de diciembre).