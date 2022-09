Diego Alonso: la fórmula para armar la lista del Mundial, cómo ve a Suárez y Godín y su opinión de la camiseta alternativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, recibió a Ovación en el Complejo Celeste horas después de haber presentado la lista de reservados para los amistosos ante Irán y Canadá (23 y 27 de setiembre en Austria) que servirán de preparación para el Mundial de Qatar 2022.

A continuación, un resumen del mano a mano con el DT de la Celeste:

En las anteriores reservas hiciste listas largas por eventuales casos de covid-19. Ahora que la pandemia aflojó, ¿por qué reservaste 41 jugadores?



Es lo que nos daba seguridad con eventuales sucesos que puedan pasar: lesiones, una enfermedad o incluso el covid-19. Uno no sabe todavía lo que puede pasar. Entendimos que era lo mejor. Buscamos tres jugadores por posición y más alguno que nos diera otras posibilidades. Fue lo que resolvimos. Entendimos que había que tener mínimo tres por cada puesto, en algunas posiciones cuatro, para sentirnos seguros para afrontar las cosas que pueden pasar. Falta mucho tiempo de acá a que demos la lista y entendimos que en 10 o 15 días pueden pasar muchas cosas.



¿Esta lista la vas a achicar a un número similar a la del Mundial (26 jugadores)?



Va a ser similar, numéricamente similar: 25, 26, 27.



Exceptuando el caso de Diego Godín que no está en esta reserva, ¿los jugadores que no están en la lista aún tienen chances de ir al Mundial?



Obviamente que sí, claro que sí. El no estar en la lista de reserva no te excluye de lo que pueda pasar dentro de dos meses y medio. No hay ningún futbolista de los que venimos siguiendo que esté excluido. Nosotros seguimos a todos los futbolistas uruguayos, hay una lista más reducida de 70 jugadores con los que venimos conversando. Los que evidentemente están hoy tienen más posibilidades, tampoco se puede negar, pero no es excluyente.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

Hay nombres nuevos en esta lista: Agustín Rogel, Bruno Méndez, Rodrigo Zalazar. ¿Tienen tiempo para convencerte para entrar al Mundial?



Llevándolo a la respuesta anterior... Si hace tres meses atrás no estaban y hoy pueden estar, ¿por qué en tres meses no pueden aparecer otros que no estén hoy? Con respecto a la pregunta, claro que sí. Por algo los reservamos. Entendemos que son jugadores que están aptos para poder ir. Va a depender de un montón de factores: su rendimiento, de que entendamos que sus características se adaptan a lo nuestro, la competitividad que tengan con sus compañeros.



Por puesto, ¿tenés definido cuántos llevar al Mundial?



No. Sí tiene que haber mínimo dos por posición. Y en esos dos por posición tener generalmente jugadores que sean polifuncionales dentro de esa situación. Por ejemplo, si tenés un central como Ronald (Araujo) que te puede jugar de central y de lateral, te podés ahorrar un cupo en esa línea. Después seguramente tengas tres posiciones de más que ahí tendremos que ver en qué lugares los ponemos. Si tenemos que reservar la zona defensiva, la zona media... Lo que veamos y sintamos es lo que vamos a hacer. Va depender de lo que vayamos viendo.



Nombraste a Araujo, pero tenés varios polifuncionales más: Federico Valverde o Facundo Pellistri, por nombrar algunos. ¿Tienen una ventaja respecto al resto?



No sé si es una ventaja para ellos, imagino que sí. Tener jugadores que te pueden cumplir varias funciones al entrenador le da ventaja para poder elegir también e inclusive en el mismo partido para hacer movimientos sin cambiar jugadores. No es que tengan un estatus diferente, simplemente lo valorás cuando tenés que tomar una decisión para armar una lista.



Teniendo en cuenta que este Mundial vas a poder citar tres jugadores más, ¿vas a llevar tres arqueros o cuatro?



Van a ser tres.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

¿Qué objetivos tenés para estos partidos amistosos? ¿Qué es lo que querés ver?



Lo más importante para nosotros es muy similar a lo que hicimos en Estados Unidos: tratar de vernos a nosotros mismos. Es decir, entrenar y prepararse bien. El objetivo pasa por la preparación más que por los partidos con Irán y Canadá. Así lo hicimos con México, Estados Unidos e incluso con Panamá acá. No preparamos el partido de México, preparamos cómo queremos jugar nosotros. El mismo día del partido les presentamos a los futbolistas videos con lo que nos podíamos encontrar, lógicamente lo que veníamos entrenando tenía que ver con cosas que podíamos aplicar, pero siempre tratando de entrenar sobre lo nuestro, cosa que había sido más difícil en las Eliminatorias. En las Eliminatorias lo único que nos preocupaba era cómo jugar contra ese rival específicamente. Ahora necesitamos entender cómo queremos jugar, porque en el Mundial no sabés con quién te vas a enfrentar. Primero hay un sorteo, segundo te pueden venir diferentes equipos, si Dios quiere jugaremos algunos partidos más, los rivales serán diferentes y nosotros tenemos que saber qué hacer como equipo para intentar ser mejor que el rival.



¿Qué puntos de contacto podés encontrar en Irán y Canadá con los rivales de la fase de grupos del Mundial?



Lo que hemos diseñado con México en Estados Unidos fue desglosar todas las fases de juego de las selecciones rivales y empezar a encontrar puntos en común. A veces los equipos no juegan exactamente igual, pero hay dos o tres fases del juego que son similares y eso lo podemos aprovechar. El contrataque de un determinado equipo que también lo hace uno de los que vamos a enfrentar en el Mundial. ¿Cómo podemos solventar esta situación? Que nos ayude a que cuando vayamos a entrenar tengamos más vigilancia, equipo de repliegue, para dónde tenemos que tratar de orientar las transiciones ofensivas del equipo rival. Hay un montón de situaciones que las evaluamos que nos va a permitir saber qué nos pasó cuando jugamos contra estos, cómo lo resolvimos, si tuvimos una buena performance o si tenemos que mejorar.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

¿Cómo aprovechaste para trabajar en este parate de la selección? ¿Volviste a trabajar a distancia?



En principio después de que los soltamos los dejamos descansar en sus vacaciones claramente y los dejamos hacer sus pretemporadas sin estar demasiado encima. Después tuvimos reuniones por Zoom con los futbolistas, generalmente por línea, por dos razones fundamentales. Una fue reencontrarnos, tener contacto y que tengan contacto entre ellos que muchas veces es difícil. Uno a veces cree que el que no tiene contacto es uno, pero entre ellos tampoco están permanentemente más allá de que tienen sus grupos. El verse con un compañero de zaga, el volante con el extremo, estuvo bueno... Ya lo había hecho anteriormente y lo tomaron naturalidad. Lo otro fue para adelantar situaciones que tienen que ver con lo táctico. Lo que hicimos fue, como trabajamos mucho con los comportamientos que queríamos en la fecha FIFA anterior, repasarlo con ellos. Entrenamos esto y acá están los resultados: hicimos esto bien, esto bien, esto bien, esto es mejorable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué sintieron?



O sea que le das la posibilidad a ellos de que te hagan una devolución.



Siempre, siempre. Lógicamente que hay un lineamiento, pero al futbolista siempre hay que hacerlo partícipe de la idea. No es lo mismo defender la idea de otro que la idea de todos. Creo que muchas veces está ahí el secreto del entrenador. Cuando uno hace partícipe a todos de la idea y la sienten y defienden como propia porque están convencidos, eso hace que todo fluya mejor.



¿Te sorprendió algún comentario que te hicieron?



Todos, todos. Hemos generado un buen vínculo. Les vamos preguntando a todos su opinión, se sienten abiertos, estamos en un ambiente que les permite hablar y les gusta. No les preguntamos cómo queremos jugar: si 4-3-3 o 4-4-2. Les preguntamos cómo se vio en esta situación o cómo lo resolvería o qué sensación tuvo. La mayoría de las veces uno aprende de los futbolistas.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

¿Cada cuánto te imaginás en el Mundial?



(Piensa) No me veo más allá del primer partido. Si cierro los ojos, me veo preparando. Me veo preparando todo, entrenando y ajustando. Es la situación que tenemos hoy: poder ayudar a los jugadores en poco tiempo. No es lo que ocurría antes en mundiales anteriores donde tenías 25 o 30 días y todas las selecciones tenían esa capacidad de poder entrenar, estar tranquilos, volver, acomodarse, encontrar patrones de juego. Eso no lo vamos a tener. Además somos un cuerpo técnico reciente en la selección, llevamos menos de un año. Mi obsesión y mi objetivo es tratar de generar como hicimos en la fecha FIFA anterior, como haremos ahora y en los días previos al Mundial que tengamos, tratar de prepararnos bien para llegar de la mejor manera.



¿Estás preocupado por la situación de Godín? No juega desde el 6 de agosto y fue a España a tratarse de una tendinopatía rotuliana.



La palabra no es preocupado, estamos atentos a su situación y estamos enterados de todo el esfuerzo que está haciendo. La prioridad para él es la selección y la decisión de ir a Vélez tuvo que ver con eso. De hecho lo están ayudando a que pueda tener sus tratamientos. Lo que sabemos nosotros es que no estaba apto para competir en esta ventana de fecha FIFA, pero después de la ventana seguramente lo esté. Dependerá de los tiempos de evolución. Es una lesión que ya ha tenido. Cuando llegamos a la selección estaba con una molestia similar y pudo jugar y tener buenos rendimientos. Esperemos que pueda recuperarse y estar a la orden.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

¿Qué opinión tenés de la vuelta de Luis Suárez a Nacional y qué hablaste con él en la previa a que tomara esta decisión?



Tuvimos conversaciones. Yo no influyo en la toma de decisiones de ellos. Cuando me piden mi opinión sobre si tendrían que ir acá o allá, no les digo lo que tendrían que hacer porque eso no es sano. Es una decisión personal. Lo que puedo hacer es tratar de valorar con ellos las situaciones que hay. En el caso de Luis, al igual que Godín y muchos otros, la decisión de venir a Nacional tuvo que ver con la selección y eso es el valor que trato de resaltar de los futbolistas. Permanentemente su prioridad, más allá de que su carrera y su familia son prioritarias, es la selección. Cuando tiene que tomar decisiones la selección está ahí.



¿Cuánto ganás teniéndolo a cinco minutos?



La cercanía, pero después no creo que haya una diferencia grande a cuando estaba en Atlético de Madrid. El contacto es parecido. No me imagino que el mismo Luis tuviera menos implicación con la selección estando en el Atlético de Madrid que en Nacional. Es la misma y por eso nos sentimos tranquilos.



¿Podremos ver al mismo Suárez de siempre en el Mundial o el fútbol uruguayo es una contra en su preparación?



Yo no veo que jueguen en determinada liga como una contra. Va a depender del rendimiento que uno tenga y de la exigencia que se ponga. Lógicamente que los jugadores que juegan al máximo nivel compiten al máximo nivel y que la exigencia diaria es contra jugadores de ese nivel, pero eso no quita que haya jugadores que estén en diferentes ligas y no tengan el nivel necesario para llegar bien a una competencia como un Mundial.



Diego Alonso. Foto: Francisco Flores.

Tuviste a Martín Cáceres y Edinson Cavani un largo rato contigo, fueron los últimos en conseguir equipos. ¿Cómo aprovechaste ese tiempo?



Lo que hicimos fue ayudarlos a que se pudieran preparar a que llegaran en la mejor condición física y aprovechamos alguna semana para traer algunos chicos de la Sub 20 y darles la posibilidad de compartir con compañeros la exigencia que uno necesita. Intentamos ponerlos en contexto para que cuando llegaran a sus clubes estén lo mejor posible.



¿Te gustó la camiseta alternativa blanca de Uruguay? Se generó una polémica en los últimos días por el diseño.



A mí las camisetas de Uruguay me gustan todas, no hay camiseta de Uruguay que sea fea. No existe. Estoy fuera de cualquier polémica.



Se juega el clásico este domingo. ¿Vas al estadio? ¿Tenés algún pálpito?



Lo voy a ver, pero no voy a la cancha. Lo único que puedo decir del partido es que deseo que sea una fiesta deportiva dentro y que haya paz afuera.



¿Viste el mensaje de Luis Suárez y Walter Gargano juntos? ¿Qué sensación te dejó?



Lo vi. Que sea una fiesta deportiva dentro y que haya paz afuera.