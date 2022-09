Diego Godín: qué lesión tiene, el tratamiento que hará en España y por qué no hay fecha para su vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín (36 años) no juega desde el 6 de agosto en la derrota de Vélez ante Unión por el campeonato argentino y su inactividad preocupa de cara al Mundial de Qatar 2022. Faltan solo 84 días para que Uruguay debute ante Corea del Sur por el Grupo H.

En lo que va del año, entre Atlético Mineiro, Vélez y la selección, el Faraón completó un total de 1.482' en 21 presentaciones. Es solo el 27% de los minutos que tuvieron sus equipos y la Celeste en el calendario.

Se espera que este viernes Diego Alonso, entrenador de Uruguay, presente la lista de jugadores reservados para los amistosos con Irán y Canadá del 23 y 27 de setiembre, que servirán de preparación para Qatar 2022, pero es prácticamente un hecho que el Faraón no estará.

La lesión: una tendinopatía rotuliana

¿Qué es lo que tiene a maltraer al capitán de la selección uruguaya? Una tendinopatía rotuliana. Así lo explicó Alberto Pan, médico de la selección, a Ovación: "Es una inflamación del tendón rotuliano. Es un proceso crónico e inflamatorio que requiere medidas terapéuticas que son inespecíficas muchas veces como el retiro de las cargas de fuerza transitoriamente para hacer un plan de incremento progresivo de tolerancia a las cargas".



"Eso lleva días, es lo que está haciendo él ahora. No hay, en principio, un escalonamiento previsible en cuanto a la intensidad del trabajo. Se basa mucho en las sensaciones que va teniendo el deportista", agregó.



Pan aseguró que "para revertir esta situación" tiene que "bajar la intensidad de las cargas, que es lo que está haciendo en este momento porque si continúa se tonifica".

El tratamiento que hará en España

El Faraón, que en la noche del miércoles estuvo en el Amalfitani alentando a sus compañeros en la derrota con Flamengo 0-4 por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, viajará en las próximas horas a España a realizar un tratamiento.



"El hecho de salir de un club y estar en un centro de rehabilitación es estar en un centro más específico con una dedicación completa. En un club tiene que compartir instancias con otros deportistas, no van a cerrar la institución para trabajar solo con él. Sin embargo en un centro terapéutico tiene el servicio de fisio arriba de él", dijo Pan.



El médico celeste explicó también que allí "hay aparatos que pueden escalonar y graficar el trabajo realizado y ver las ganancias que se está teniendo". "Por ejemplo, la ganancia progresiva a la fuerza o la contracción", acotó.



"Hablando en términos no científicos, tiene que hacer una medición constante de la tolerancia y ver si eso va cambiando con los trabajos realizados", sumó.

No hay fecha marcada para su vuelta

Sobre una posible fecha de retorno del Faraón a las canchas, Pan indicó que "es muy difícil establecer un plazo exacto". "Diego está haciendo el máximo esfuerzo para llegar en la mejor forma al Mundial. Eso es a lo que está apuntando y para eso tiene que hacer un trabajo específico", manifestó.



"Acá no sirve la fotografía, sirve la película. Hoy va a estar igual que mañana, pero si miramos hoy y la semana que viene vas a ver la diferencia. No es de un día para otro", subrayó.



Pan dijo que la duración de la estadía de Godín en España "va a depender de la evolución de él". "Si el club lo ha autorizado y permitido, no le ha marcado pautas de tiempo", dijo.

Consecuencias

Pan explicó qué puede ocurrir con el capitán si no realiza un tratamiento de esta índole: "Si continúa con la carga idéntica, va a seguir la misma molestia. Es un círculo vicioso: desinflama parcialmente 48 horas, hace el esfuerzo y termina dolorido, baja las cargas, desinflama parcialmente, comienza de nuevo a los tres días y vuelve a estar dolorido. Esa sucesión no le permite tener continuidad en cuanto al entrenamiento. Él apunta a un remate de la temporada fuerte, para trabajar continuo, y llegar en las mejores condiciones al Mundial".