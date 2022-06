Diego Aguirre: cómo se recompuso tras sus frustrados arribos a Peñarol y la Celeste y por qué llamó al Tornado Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Aguirre (56 años) está de vuelta en el ruedo. Desembarcó en México, tomó las riendas de Cruz Azul y, tras su frustrada llegada a la selección uruguaya, volvió a hablar luego de más de seis meses de silencio y lejos de los flashes. A continuación, un resumen del mano a mano de la Fiera con Ovación:

-¿Cómo surgió tu llegada a Cruz Azul?



-Es un desafío nuevo en un país futbolero, un mercado nuevo. Estoy con expectativa por ver lo que me encuentro, pero estoy contento. El mes pasado estuve en México y Estados Unidos con reuniones, viendo e interiorizándome de esos mercados y fueron surgiendo propuestas concretas. Algunas dijimos que no, pero vino Cruz Azul que es tremendo equipo, un club grande, y me pareció muy buena la oportunidad.

-¿Ya sos ídolo ahí? Tuviste un recibimiento increíble.



-(Risas) No, no. No me voy a creer eso. Al DT que fuera lo iban a recibir así. En Cruz Azul no existo, recién llego y me están conociendo.

🚂 D I E G O 🇺🇾 pic.twitter.com/XMkOO79oeW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 31, 2022

-¿Con qué club te encontraste y qué objetivos tenés?



-Un club importante, pesado y con mucho arraigo popular. El objetivo como todo cuadro grande es ser campeón. Ahora también es verdad que en los últimos 23 años donde comenzó esta forma de disputa de campeonato, Cruz Azul solo fue campeón una vez. El objetivo es alto, pero está claro que no es fácil. Lo más importante que hablamos con el presidente y el director deportivo es que el equipo juegue bien, que ilusione y que seamos protagonistas.

Diego Aguirre. Foto: Prensa Cruz Azul.

-O sea que tenés una presión muy grande de la gente por ganar.



-Sí. En un equipo grande siempre hay que ganar. Cruz Azul además es un equipo muy mediático y eso aumenta la presión. En los últimos años dirigí equipos de mucho peso y estoy acostumbrado. Me pasó en San Lorenzo, Inter, San Pablo, Mineiro. Creo que me agarra con una muy buena experiencia. Me da tranquilidad para encarar esto como algo normal.



-Tenés dos uruguayos en el plantel (Ignacio Rivero y Christian Tabó). También por contrato debería volver Pablo Ceppelini. ¿Cómo es su situación?



-No depende tanto de mí. Es una decisión de la directiva. Hay varios jugadores que están volviendo. Nosotros nos vamos el domingo de pretemporada y ahí vamos a ver con qué jugadores contamos. No sabría decirte bien qué va a pasar con él. Se va a saber en estos días.



-¿Ya tenés algún jugador uruguayo en mente para llevar? Vi que en México se habla de Felipe Carballo.



-Siempre hay algún uruguayo que me gustaría. Veremos. Hay muchos nombres arriba de la mesa y hay que definirlos con el director deportivo. Si salieron nombres son especulaciones deportivas porque todavía no hablé de nadie con el director deportivo.

Diego Aguirre y Juan Pedro Damiani. Foto: archivo El País.

-En 2020, cuando Juan Pedro Damiani era candidato a presidente de Peñarol y te impulsaba a vos como DT, dijiste que eras como un jugador de 28 o 29 años y que estabas en tu mejor momento. ¿Hoy cómo estás?



-Estoy en muy buen momento. La experiencia te la da solo el haber vivido esas experiencias. Ya con más años y un grado de madurez, vas creciendo. A lo largo de todos estos años mejoré muchísimo con todo mi cuerpo técnico, viví en el exterior, dirigí jugadores de primer nivel y de selección, equipos con mucha presión… Todo te va haciendo madurar y sigo sintiendo lo mismo.



-Cuando tenías esa posibilidad de Peñarol hablabas de la importancia de volver a vivir en Uruguay después de casi 10 años afuera. Dirigiste en Brasil después, cerca, pero ahora te fuiste lejos otra vez.



-Pasa que me cambiaron los proyectos. Yo me imaginaba en Uruguay realmente. Había tomado la determinación de venir tres años a Peñarol. El compromiso era con Peñarol y con Juan Pedro, pero no se dieron las cosas. Después pensé que me iba a salir lo de la selección y tampoco se dio. Entonces no me quedó otra que dar vuelta la página. Gracias a Dios tengo propuestas en el exterior y tengo que trabajar. Lo tomé con normalidad. A veces las cosas salen y a veces no.



-¿Qué hiciste durante estos últimos seis meses y por qué demoraste tanto en hablar?



-Traté de llenarme con la familia, mis hijos, hacer algún viaje y saqué la cabeza un poco del fútbol para reciclarme de alguna forma. No tenía ganas de hablar. Era parte de esa etapa. Quería tomármelo con calma, analizar cosas y prepararme no tanto mirando fútbol, sino desde el punto de vista personal. No fue de un día para otro y necesité un tiempo.



-¿Qué situación te generó más dolor: Peñarol o la selección?



-(Piensa) Las dos, porque en principio había tomado la opción de venir a Peñarol, era mi objetivo y estaba seguro que iba a pasar. Entonces me sorprendió cuando no pudo ser. Lo de la selección pensé que me iba a salir también y tampoco salió. Entonces fueron dos cosas que me dolieron bastante, pero hay que saber que esto es así.

Diego Aguirre. Foto: archivo El País.

-Sobre tu no llegada a la selección, ¿hay algo que te reproches?



-Sí, pero yo soy así. Confío y las cosas hay que aceptarlas como son.



-¿Se puede saber qué cosas cambiarías?



-No, no importa porque no me gusta hablar. Yo sé bien lo que pasó y punto y aparte. Me llamé a silencio y tampoco quiero hablar demasiado de ese tema. Sé bien todo lo que pasó, son las reglas de juego y hay que aceptarlas.



-¿Te quedó la sensación de que si al maestro Tabárez lo cesaban en la doble fecha anterior el DT eras vos?



-No importa. Me pueden haber quedado muchas sensaciones que tampoco sé si se hubieran dado. Así como en el fútbol no me quedo lamentando cuando la pelota pega en el palo y sale, muchas veces la pelota pega en el palo y entra. Por eso no me quedo pensando demasiado en lo que pasó. Obviamente fue un momento difícil, porque era mi proyecto de vida y hubo que cambiar.



-Diego Alonso valoró mucho que vos te hayas comunicado con él cuando lo nombraron DT de la selección. ¿Por qué lo hiciste y qué le dijiste?



-Con Diego tenemos una muy buena relación, él fue jugador mío en Peñarol. Siempre lo puse como un ejemplo en el grupo. Sé separar las cosas. Lo llamé, lo felicité y hablé de cosas normales que me salieron naturalmente a pesar de que estaba dolido porque no había sido yo el elegido. Lo sentí así, fue natural. No fue preparado.

Diego Alonso y Diego Aguirre. Foto: archivo El País.

-¿Viste los partidos de la selección? ¿Te gustó el equipo?



-Muy bien, me gustó mucho y lo más importante es que se consiguió el objetivo de ir al Mundial. Uruguay mostró cosas muy buenas, es lo que te puedo decir.



-¿Seguís teniendo a la selección como un objetivo?



-A ver… Aprendí a focalizarme en el presente y después lo que pueda venir, será. Siempre hay cosas a futuro que me puedan ilusionar, como en su momento fue alguna posibilidad de Europa que no salió. Mi objetivo es el presente. Quiero disfrutar esto de Cruz Azul si no te pasás pensando en el futuro y te olvidás lo que va pasando. Quiero disfrutar esto: un nuevo desafío, una cultura diferente y tengo mucho por hacer. Tengo la cabeza 100% en esto.



-Te traigo de nuevo a Peñarol. Decías que pensabas que ibas a volver con Damiani, finalmente ganó Ignacio Ruglio. ¿Cómo ves al club hoy?



-(Piensa) Prefiero no hablar del tema, desconozco cosas. Solo vi los partidos y nada más. No me resulta cómodo hablar de eso.

Diego Aguirre. Foto: Prensa Inter.

-Peñarol quedó eliminado nuevamente en fase de grupos de la Copa Libertadores. La última vez que clasificó fue contigo como DT en 2011, cuando llegó a la final. ¿Qué te genera eso?



-Me genera tristeza, porque no es normal. Es bastante duro no tener más protagonismo. Tengo la ilusión que eso va a pasar, pero son estadísticas difíciles de explicar.



-¿Pensás que los equipos uruguayos pueden seguir peleando internacionalmente?



-Sí, seguro. No tengo dudas. Tal vez sea un momento complicado, estoy convencido y eso no me lo saca nadie. Hay que armarse, ilusionarse y prepararse.