Marcelo Broli, el técnico número 22 de la Sub 20 de Uruguay: ¿quiénes lo precedieron y cómo les fue?

Uruguay debe ser de los países en los que más importancia se le da a la designación de los técnicos de las selecciones juveniles. Por ser un país increíblemente generador de talentos futbolísticos, cada nominación de un entrenador de la selección Sub 20 genera expectativa, horas de aire en los programas, cientos de publicaciones en las web y ríos de tinta en los diarios. Y a decir verdad, razones hay sobradas para ello, pues desde que se iniciaron los sudamericanos de estas categoría la Celeste ha sido protagonista principal.

Marcelo Broli fue designado hace pocos días como el nuevo seleccionador de la Sub 20, el paso previo a llegar al Equipo Que Nos Une, como ha denominado la AUF a nuestro representativo absoluto. Quien se coronara campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con Peñarol a comienzos de año se transformará en el entrenador número 22 de esta categoría. ¿Quiénes fueron sus antecesores? ¿Cómo les fue?

Los inicios. El primer técnico de juveniles que tuvo Uruguay fue Gerardo Spósito. Llegó en 1954 en una situación muy similar a la de Broli, porque era el técnico de la Tercera de los aurinegros. Uruguay fue campeón invicto ese año del primer Sudamericano, disputado en Venezuela. Para 1958 le tocó defender el título a Juan Aguiar, quien llegó desde las juveniles de Cerro, y lo hizo con éxito.

En 1964 Juan Carlos Ranzone, de exitosa campaña con Colón (fue campeón), se hizo cargo de los juveniles y mantuvo el título de color celeste. Tres Sudamericanos y todos ganados por Uruguay.



Segundo González dirigió en 1967 y allí se cortó la racha triunfadora. De hecho, Uruguay tuvo una mala actuación: ganó solo un partido.



En 1971 Rodolfo Zamora llevó a Uruguay a la final con Paraguay, que se coronó pese al empate 1-1 en la final por haber tenido mejor saldo de goles en la fase final.



En Chile 1974 Uruguay volvió a llegar a la final (cayó 2-1 con Brasil), ahora de la mano de Carlos Silva Cabrera.

En 1975, con Walter Brienza como técnico, empezó una segunda época dorada de las juveniles celestes. Allí aparecieron, por ejemplo, Juan Ramón Carrasco, Alfredo De los Santos y Darío Pereira, que se sumaron a algunos que repetían como Rodolfo Rodríguez, Julio César Antúnez y Ricardo Ortiz. Uruguay fue campeón en Perú y luego repitió en 1977, 1979 y 1981.

La era de los mundiales

En el 77 y 79 el seleccionador fue Raúl Bentancor, quien marcó toda una época proyectando a futbolistas como Fernando Álvez, Alberto Bica, Hugo De León, Ruben Paz, Venancio Ramos, Mario Saralegui, Jorge Barrios, Miguel Bossio, Arsenio Luzardo y Ernesto Vargas.

La obra de esta gran época la completó Aníbal Gutiérrez Ponce en 1981 con el título en Ecuador. Nacido en Corrientes (Argentina), condujo a jugadores como Adolfo Barán, José Batista, Carlos Berrueta, Jorge “Polilla” Da Silva, Enzo Francescoli, Nelson Gutiérrez, Alexis Noble, Santiago Ostolaza y Pedro Pedrucci.

Tiempos sombríos

Después llegaron momentos de sequía. José Etchegoyen dirigió en 1983 en el torneo continental y la Copa del Mundo, volvió Gutiérrez Ponce para 1985, Oscar Tabárez estuvo en 1987 y Gregorio Pérez en 1988 sin poder ir al Mundial.



En 1991 se volvió a la Copa del Mundo con la conducción de Juan José Duarte y en 1993 con Ángel Castelnoble.

En 1995 Uruguay estuvo suspendido a nivel Sub 20 y en 1997 comenzó el renacer. Víctor Púa, que había llevado a River Plate al vicecampeonato uruguayo con jugadores jóvenes, condujo al equipo a la final en el Mundial de Malasia perdida 1-2 ante Argentina. También lo metió en semifinales en Nigeria 1999, con la generación de Diego Forlán. En 2001 no le fue bien y de allí pasó a la mayor para dirigirla en Eliminatorias y Mundial 2002.

Llegó Jorge “Polilla” Da Silva a la Sub 20 para 2003, con poca suerte. Tampoco le fue bien a Gustavo Ferrín en 2005, pero sí en 2007, cuando clasificó al Mundial de Canadá con la generación de Edinson Cavani y Luis Suárez.



Diego Aguirre dirigió en 2009 Sudamericano y Mundial, lo mismo que Juan Verzeri en 2011 y 2013, en este último caso llegando a la final del Mundial ante Francia en Turquía.

Juan Verzeri

2011 y 2013

Juan Verzeri fue vicecampeón sudamericano en 2011 y clasificó a Uruguay no solo al Mundial de la categoría —que se jugó en Colombia y en el que al no ganar ningún partido no pudo superar la primera fase— sino también a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, certamen al que la Celeste no concurría desde 1928, cuando lo había ganado. En 2013, con futbolistas como José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo de Amores y Nicolás López, Uruguay llegó a la final y la perdió por penales con la Francia de Paul Pogba luego de igualar 0-0.