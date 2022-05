Marcelo Broli es el nuevo DT de la selección uruguaya Sub 20

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a un acuerdo con Marcelo Broli para que se haga cargo de la selección uruguaya Sub 20, confirmó Ovación con fuentes del Ejecutivo. El DT ya fue oficializado por los canales de redes de la Celeste.

Ovación había informado ayer que el Chelo había causado una muy buena impresión en la reunión que mantuvo con la estructura deportiva.

De esta forma, Peñarol deberá buscar un sustituto para la Cuarta División y también para que se haga cargo de la Sub 20 que en agosto enfrentará a Benfica en la primera edición de la Copa Intercontinental de la categoría. Hoy se manejan dos opciones: Enrique De los Santos (coordinador de Formativas) y Juan Manuel Olivera (DT de Tercera División).



Los dirigentes de la AUF y la secretaría deportiva se inclinaron por Broli tras analizar varios nombres. Él y Fabián Coito, de largo recorrido en el proceso de selecciones entre 2007 y 2018, fueron los dos nombres que se manejaron en última instancia.



El otro nombre que tomó fuerza en la recta final fue el de Diego López, pero el Memo quedó descartado porque tiene todo encaminado para ir a la Universidad de Chile.



Anteriormente otros candidatos estuvieron sobre la mesa (Diego Forlán, Sebastián Abreu, Paolo Montero, Sebastián Eguren), pero la AUF no avanzó en gestiones. Sus nombres solo quedaron en el análisis.

La Sub 20, que no tenía DT desde fines del año pasado cuando se terminó el vínculo de Gustavo Ferreyra, tendrá ahora a Broli al frente del proyecto para preparar el equipo para el Sudamericano que el año que viene se jugará en Colombia y que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Indonesia.



La Celeste juvenil fue entrenada primero interinamente por Diego Demarco y en el último tiempo por Diego Alonso, DT de la selección mayor.



El pasado miércoles el Tornado había sido consultado sobre Sub 20 y remarcó que era "de gran importancia" designar cuanto antes un entrenador. "No hay varias selecciones, para nosotros es una selección sola. La preparación de esa selección para el Sudamericano y el Mundial también nos interesa", dijo. "Me siento parte como integrante de la selección de la Sub 20, Sub 17 y Sub 15", añadió.



Broli, de 44 años, tomará la posta y se sumará al proyecto nacional de selecciones.