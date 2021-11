Dibu Martínez sobre el duelo ante Uruguay: "La cancha estaba difícil, picaba mucho y muy seca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El arquero de la selección Argentina, Emiliano Martínez, fue crítico con su equipo, pese a la victoria ante Uruguay por la mínima, pero también con la cancha del Campeón del Siglo.

"No jugamos bien, pero esta es la línea: cuando no se puede jugar bien hay que sacar adelante los partidos y cosechar buenos resultados aún jugando mal. Este equipo tiene unos huevos bárbaros, vamos cada vez mejor, esta es la línea", expresó Dibu tras el duelo, consultado sobre lo cerca que estaba la albiceleste de obtener su pasaje al Mundial de Catar 2022.



Para el defensor del arco albiceleste, una de las causas podría haber sido la cancha. “Hicimos un gran partido. La cancha estaba muy difícil. No pudimos jugar mucho por el medio porque picaba mucho y estaba muy seca”, sostuvo.

Al parecer este indicio no fue una percepción únicamente de Dibu, sino que fue algo que también nombró Lionel Scaloni en conferencia como una de las razones por las cual su plantel no pudo desplegar del todo sus habilidades. “Porque Uruguay tiene jugadores que presionan, la cancha no estaba del todo bien, se levantaba. Ellos arriesgaban de más en la presión y las dos o tres veces que pudimos salir de eso tuvimos situaciones para concretar", explicó el DT.

Y es cierto que Argentina no exhibió su mejor juego ante Uruguay, pero, gracias a un inspirado Ángel Di María que volvió a anotar a los 7 minutos y la actuación de Emiliano Martínez, logró llevarse los tres puntos y dejar a la Celeste fuera de la zona de clasificación.

Sobre esto, el guardameta del Aston Villa indicó: “Matemáticamente no está cerrado. Sabíamos que ganar hoy era dar un paso gigante y por suerte lo hicimos. No sé si vamos a estar en el Mundial, pero viendo los otros resultados, dimos un paso enorme. Merecemos todo porque trabajamos muy bien. Incluso los jóvenes que vienen, quieren estar en el proceso del técnico y eso me da orgullo”.

Se vuelven a ver

Argentina escolta con 28 puntos a Brasil, pero para logar la clasificación el martes, no sólo debe ganar sino que exige una serie de resultados que matemáticamente aseguren su pase a la Copa del Mundo.



Consultado sobre el difícil y gran duelo que le espera a su selección, rival al que derrotó en la final de la Copa América, Dibu expresó: “La revancha capaz que la quieren ellos. Nosotros jugamos en nuestra casa, en el norte de Argentina, y queremos darle una alegría a la gente”.

Cabe recordar que ambas selecciones aún tienen un partido menos a causa de la suspensión del duelo de ida en Brasil, el cual todavía no tiene una fecha para su disputa.