Un día para renacer: Peñarol y el desafío de mejorar en su debut en la Copa Libertadores

Es el día más esperado por el hincha de Peñarol. El día más esperado por los jugadores, cuerpo técnico y Consejo Directivo. El club vuelve a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo hace en medio de una gran expectativa, pero también rodeado de las interrogantes que dejaron la última presentación del equipo carbonero.

Y más allá de eso que es algo que preocupa y ocupa a Mauricio Larriera, el mirasol sabe que este torneo tiene un toque especial y así lo dice la historia de un club que ya ganó este certamen en cinco oportunidades y que hace 11 jugó por última vez una final.

También es cierto que hace 11 años Peñarol no supera la fase de grupos y es en este punto en el que están centradas las grandes expectativas, pero también la interrogante: ¿podrá el mirasol avanzar a octavos de final? El camino empieza hoy y sobre las 21:00 horas se empezarán a sacar las conclusiones de la primera presentación del equipo aurinegro que será desde las 19:15 (ESPN y Star+) en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe frente al anfitrión Colón, equipo que es dirigido por el experimentado Julio César Falcioni y que en su plantel tiene a tres jugadores uruguayos como el arquero Leonardo Burián, el lateral derecho Jonathan Sandoval y el marcador de punta por izquierda Andrew Teuten, el último celeste en llegar al club.

Y lo cierto es que en la previa, no es el mejor momento de Peñarol. Perdió piezas importantísimas que fueron determinantes en la gran campaña de la Copa Sudamericana 2021 y en la obtención del Campeonato Uruguayo, se reforzó con futbolistas que en su mayoría todavía no mostraron todas sus cualidades y como por si eso fuera poco, el rendimiento colectivo no es el esperado. Eso preocupa al hincha a la hora de pensar en la visita al Cementerio de los Elefantes pero eso no influyó para nada en el fanatismo porque en cuestión de minutos se agotaron las entradas que tenían disponibles y hoy habrá 2.000 aurinegros en las tribunas.

Mauricio Larriera. Foto: Marcelo Bonjour.

Ese aliento será clave para un equipo que lo necesita y que también necesita reencontrarse con rasgos de su versión 2021 por más que como ha dicho Mauricio Larriera esta versión 2022 no tiene nada que ver a la anterior y la cancha lo está demostrando: Peñarol está muy lejos del nivel que alcanzó en la temporada que el técnico floridense se hizo cargo del equipo.

Pero también es cierto que este Peñarol ha sabido demostrar lo suyo en momentos clave. En 2021, cuando las papas quemaban y el equipo había perdido el clásico del Torneo Apertura, el mirasol fue nuevamente al Gran Parque Central, venció a Nacional y encaminó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Algo similar ocurrió en el inicio del Apertura 2022. El mirasol empezó con dos derrotas y un empate, pero se vino el clásico y le ganó al tricolor en el Estadio Campeón del Siglo.

Hoy, la historia es parecida, pero con diferentes actores y distinto escenario. El aurinegro llega falto de juego, falto de fútbol, de gol y de triunfos, y tiene por delante un partido duro ante un rival como Colón que en su casa se hace fuerte.

Es un gran día para renacer y por más que aún no sea primavera, Peñarol sabe que hoy empieza el sueño que lo desvela: la Copa Libertadores.