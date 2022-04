Andrew Teuten a Ovación: qué tiene Colón para ganarle a Peñarol por Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2 de febrero la vida de Andrew Teuten cambió. El lateral izquierdo de 23 años dejó Montevideo City Torque y fue transferido a Colón de Santa Fe, equipo en el que se ganó la titularidad en los últimos tres partidos y hoy será de la partida frente a Peñarol en el debut de ambos clubes en el Grupo G de la Copa Libertadores.

Y en poco tiempo, el futbolista que el domingo por la mañana estuvo pendiente de cómo le iba a Old Ivy, club en el que supo transpirar la camiseta, pasó de jugar en la Liga Universitaria de Deportes para hoy aprontar su estreno en la Libertadores: “Seguí al equipo minuto a minuto y ganaron. Me quedé muy contento. La verdad que tuve un poco de suerte por jugar en la Liga que es amateur y con amigos, después pasar al fútbol profesional y hoy estar en el exterior, pero está claro que no todo es suerte porque hay que ayudarla también (risas)”, le contó Andrew a Ovación.

El uruguayo fue titular en los últimos tres partidos de Colón dijo que la adaptación costó un poco, pero ya la superó: “Al principio fue bravo porque no llegué en las mejores condiciones ya que no hice toda la pretemporada con el club y además me fui adaptando al fútbol de acá que es distinto, tiene otra dinámica y otra intensidad, pero hoy te puedo decir que estoy mucho mejor, empecé a jugar más y estoy bien de bien”.

Colón de Santa Fe. Foto: inventiva.mkt.

Teuten dejó en claro que dio un salto en la exigencia además de lo económico y explicó que “la intensidad se nota bastante. Viendo los partidos que jugué se nota que corro más de lo que venía corriendo porque con el GPS y las herramientas se puede ver todo y están los datos. Esa es una diferencia grande porque los entrenamientos no son tan distintos. Acá la calidad individual por ahí hace la diferencia porque en Colón hay muy buenos jugadores de fútbol”.

"Me tocó compartir hotel los primeros días en Santa Fe con Wanchope Ábila y es un fenómeno. Él se llevaba todos los flashes porque llegaba al club como la gran figura y a mi no me conocía nadie”.

Y por ahí pasa la clave de Colón para buscar hoy una victoria ante Peñarol desde la hora 19:15 (ESPN y Star+) por Copa Libertadores: “Tenemos muy buenos jugadores, nos estamos empezando a acostumbrar a jugar con esta formación y venimos mejorando en el juego. Hemos generado un montón de chances y no se nos abrió el arco todavía, pero la verdad es que si estamos en un buen día, le podemos ganar a cualquiera. Hay jugadores de calidad y si arrancamos enchufados desde el primer minuto y no regalamos ni un segundo podemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos”.

Andrew Teuten en Colón de Santa Fe. Foto: inventiva.mkt.

Respecto a cómo encarará Colón este partido, el uruguayo contó que “hay que meterle intensidad, presionar e intentar meterlos contra su arco desde el inicio, tratar de que no hagan su juego porque Peñarol cuando empieza a mover la pelota y juega, lo hace muy bien. Si aparecen Gargano, Álvarez Martínez y algunos otros jugadores que tienen muy buenos hay que tener cuidado y no dejarlos crecer. Por ahí no llegan bien pero el fútbol es así. Podés venir en racha negativa y un partido te cambia todo y a partir de ahí cambia la forma del equipo. Nosotros venimos de perder el último y empatar los anteriores pero eso no quiere decir que no estemos jugando bien”.

"Estoy jugando con futbolistas que con mis amigos los veíamos por televisión y eran como astronautas para nosotros. Hoy me toca compartir plantel con ellos en Colón y es todo muy loco”.

Otro punto importante hoy será la localía de Colón y así la definió Andrew Teuten: “La gente acá es una locura. Nunca me había tocado jugar en un estadio con tanta gente alentándote y es muy lindo porque se hacen sentir. Pero también es una responsabilidad porque lo que vos hacés en la cancha afecta a 40 mil personas, estás más expuesto y hay presión, pero hay que llevarla tranquilo y preocuparme por lo que tengo que hacer”.