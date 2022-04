Así le fue a Leonardo Burián en su historial de enfrentamientos ante Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol debutará este martes ante Colón por el grupo G de la Copa Libertadores y una de las caras conocidas en el rival es Leonardo Burián, arquero consolidado en el arco del sabalero que en el pasado supo enfrentar al aurinegro vistiendo la camiseta de Nacional. ¿Cómo le fue en datos?

El Cachorro tuvo escaso protagonismo ante el elenco mirasol dado que no disputó ningún encuentro oficial, pero en muchos juegos integró el plantel clásico. En total, acumula cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas contando los tres juegos en los que no estuvo convocado.

Los enfrentamientos en detalle por Torneo Apertura

- Nacional 3- Peñarol 0 (29 de noviembre de 2009). Fue suplente.

- Nacional 0 - Peñarol 0 (14 de noviembre de 2010). Fue suplente.

-Nacional 2 - Peñarol 1 (20 de noviembre de 2011). Fue suplente.

-Peñarol 0 Nacional 0 (11 de noviembre de 2011). Fue suplente.

-Nacional 2 – Peñarol 3 (24 de noviembre de 2013). Fue suplente.

En total: dos victorias, dos empates y una derrota.

Resultados ante Peñarol por Torneo Clausura

- Peñarol 0 - Nacional 0 (18 de abril de 2010). Fue suplente.

- Peñarol 0 – Nacional 1 (8 de mayo de 2011). Fue suplente.

- Peñarol 2 - Nacional 3 (20 de mayo de 2012). Fue suplente.

- Nacional 0 - Peñarol 3 (5 de mayo de 2013). Fue suplente.

En suma: dos victorias, un empate y una derrota.

Ante Peñarol por instancias decisivas del Campeonato Uruguayo

- Peñarol 0 – Nacional 2 (Semifinal - 12 de mayo de 2010). No fue convocado.

- Nacional 0 - Peñarol 1 ( Final ida 15 de mayo de 2010). No fue convocado.

- Peñarol 1 – Nacional 1 ( Final vuelta 18 de mayo de 2010). No fue convocado.

En total: una victoria, una derrota y un empate.