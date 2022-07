¿Cuál es el destino de Cristiano Ronaldo de 37 años?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Liga de Campeones en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

"El treintañero más caro de la historia del fútbol", ironizó el diario portugués Diario de Noticias.

'CR7', que tiene 37 años y todavía un año de contrato con el United, no se reincorporó de entrada a los entrenamientos de los 'Red Devils' en Carrington y luego no participó en la gira por Asia y Australia.

"Ha tenido problemas familiares. Hay que dejarle espacio, eso es todo", asegura su compatriota y compañero de club Bruno Fernandes.

"No sé qué pasa por su cabeza, si quiere irse. No le he hecho esa pregunta", añadió.

"Lo único que he preguntado a Cristiano, cuando no vino (al inicio de los entrenamientos de la pretemporada) es si todo iba bien con su familia. Me dijo lo que pasaba, eso es todo. No hay más, hay que respetar su decisión", sentenció.

Para su entrenador, Eric Ten Hag, la situación "es la misma que la semana pasada", según explicó este viernes.

A la espera de conocer el futuro del exastro de Real Madrid y Juventus, el Manchester United prepara la temporada sin él.

"Estoy concentrado en los jugadores que están aquí y están haciendo un buen trabajo. Estamos en buena forma. No puedo esperar a que venga, le integraremos en ese momento", señaló el técnico neerlandés, llegado recientemente a Old Trafford.

Capacidad ofensiva

Para Andy Mitten, periodista del 'fanzine' United We Stand, "gente del fútbol en Carrington estaría aliviada con que se fuera, no ven a Cristiano Ronaldo como el futuro el United y muchos hinchas comparten esa opinión".

El deseo de Cristiano Ronaldo de abandonar el United, sexto en la pasada Premier League, sorprendió mucho en el club.

El 'timing' de la decisión, orquestada con un periodista con lazos notorios con el agente del futbolista, Jorge Mendes, generó incredulidad en pleno mes de julio, a punto de afrontar la nueva temporada.

La mayor parte de los rivales del Manchester United tienen ya perfilados sus planteles, con la llegada de importantes estrellas como el noruego Erling Haaland (Manchester City) o el uruguayo Darwin Núñez (Liverpool).

Al United le quedaría poco tiempo si quiere conseguir un golpe de efecto en el mercado con el que paliar una eventual baja de Cristiano Ronaldo.En ausencia de Cristiano en la pretemporada, el United se ilusiona con el nuevo 'estilo Ajax' impregnado por Ten Hag.

El Manchester United ha marcado ya once tantos en sus amistosos ante Liverpool, Melbourne Victory y Crystal Palace. El trío Marcus Rashford, Anthony Martial y Jadon Sancho ha respondido muy bien hasta el momento.

Un barco sin puerto

Pero una cosa es el deseo de Cristiano Ronaldo y otra la realidad. Pocos equipos tienen los recursos para acoger a un jugador de 37 años con un salario semanal de 580.000 euros (592.000 dólares), pese a que su agente ha hecho saber a los posibles interesados que el jugador estaría "dispuesto a bajar su salario en un 30%", según publica la prensa británica.

En el Chelsea, el entrenador Thomas Tuchel estima que "es un jugador fantástico" pero prefiere concentrarse en su nuevo delantero, Raheem Sterling (ex Liverpool).

Para el patrón del Bayern Múnich, Oliver Kahn, "por grande que sea la consideración de Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes, un traspaso así no se ajustaría a la filosofía" del club bávaro.

En España, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió haber comido con Jorge Mendes "para hablar del mercado en general", pero no sobre Cristiano Ronaldo.

El astro luso "no es viable económicamente" para el Atlético de Madrid, según el diario Marca, que tampoco ve posible un regreso al Real Madrid, donde vivió sus mejores años (2009-2018).

El propio jugador presentó como 'fake' una fotografía que circuló hace unos días de un coche suyo delante de la sede de su club de formación, el Sporting de Lisboa.