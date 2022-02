El descargo de la esposa de Josema Giménez por los silbidos: "6 días en la cama y al 7° de la cama directamente al Wanda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético Madrid vive horas complicadas en España, quizás es el peor momento de la era del Cholo Simeone. Este miércoles el equipo Colchonero perdió contra Levante, el equipo de Martín Cáceres, que está último en la tabla de colocaciones de LaLiga y que con el de esta jornada recién consiguió su segunda victoria.

Uno de los hechos que sucedieron en el Wanda Metropolitano fue que parte de la hinchada del Atlético silbó a José María Giménez, según señaló el diario Marca, porque sobre el final del encuentro el defensa de la selección uruguaya dejó una pelota corta en forma peligrosa, algún aficionado le dijo algo y Giménez respondió encarándose con la tribuna, mandando a callar a algunos de los hinchas. Esto motivó el enojo de los parciales, que al ver cómo el futbolista se enfrentaba a la tribuna reaccionaron con silbidos para mostrarle su disconformidad aunque hubo otra parte del estadio que apoyó al zaguero.

Lo cierto es que este miércoles Josema saltó a la cancha después de atravesar días difíciles, cursando el coronavirus. Por ello, Regina Lafolla, su esposa, se descargó en Instagram y apoyó a su marido, a quien habitualmente acompaña en cada partido del Atlético.

"Me da mucho orgullo escuchar a la gente que te apoya siempre y más en momentos difíciles. 6 DÍAS EN LA CAMA Y EL 7MO DÍA de la cama DIRECTAMENTE al Wanda, fuiste a jugar sin pensar las consecuencias que podrían haber pasado, como mínimo y lo menos grave, una lesión. Sos un ejemplo para mi y para nuestros hijos y me quedo con eso. Seguramente no hiciste tanto como para merecer lo de hoy, esa gente tendrá sus razones. Vos quedate con la gente que te quiere, que te apoya y que está con ustedes en las buenas pero sobre todo en las MALAS. Te amo mi amor", publicó Regina junto a un corazón y un brazo de fuerza.

La publicación recibió el comentario, entre otros, de Mina Bonino, la esposa de Federico Valverde: "Vamos perrooooo que aunque seas nuestra contra te queremos".