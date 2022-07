Deportivo Maldonado 0-0 Wanderers: el penal atajado por Reyes a Méndez fue lo único

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanderers viaja al Este para visitar a Deportivo Maldonado con una doble oportunidad: seguir primero en el Grupo A del Torneo Intermedio y pasarlo en la Tabla Anual. Bohemios y fernandinos se enfrentan por la fecha 4 en el Domingo Burgueño Miguel (hora 10, VTV Plus y Star+) por puntos importantes.

Primer tiempo

Poca cosa pasó durante los primeros 45 minutos porque ninguno de los dos equipos tuvo profundidad. No obstante, Wanderers tuvo una clarísima oportunidad a los 24 minutos cuando Mauro Méndez ejecutó un penal que el arquero Guillermo Reyes le tapó. No fue bueno el remate (rastrero y suave), pero el guardameta tuvo el mérito de adivinar el lugar al que dispararía.



La jugada fue polémica pero bien resuelta. Nicolás Vignolo, árbitro central, no sancionó la falta de Martín Ferreira contra Diego Hernández, pero el VAR lo llamó, lo hizo ver las imágenes y se vio que el defensa le cruzó la pierna al extremo bohemio. Los 45 minutos se fueron sin goles y escasísimas emociones.

La previa

Deportivo Maldonado: Luego de un Apertura que lo tuvo como protagonista y líder entró en una mala racha. Hace siete partidos que no gana, por lo que aún no triunfó en el actual Intermedio. De los últimos tres partidos de local perdió dos. Convirtió solo dos tantos en los últimos cinco juegos. Se ha complicado en la zona permanencia.

Wanderers: Si gana igualará la línea de Albion en el primer lugar del grupo, pero además superará la línea de Deportivo en la Anual por dos puntos. El bohemio va por su tercer triunfo en un certamen del que fue finalista en su última edición.