Deportivo Maldonado 2-2 Racing por el Torneo Clausura: dejaron pasar la gran chance de poder liderar la Anual

Deportivo Maldonado y Racing dejaron pasar la gran chance de quedar en lo más alto de la Tabla Anual: igualaron 2-2 en el Domingo Burgueño Miguel por la primera fecha del Torneo Clausura. Esto porque ambos equipos quedaron a un punto del líder, Peñarol.

Desde un primer momento la Escuelita de Sayago buscó imponer condiciones. Fue importante el trabajo que hizo por derecha Esteban da Silva como las constantes trepadas por izquierda de Yuri Oyarzo y el peso ofensivo de Sebastián da Silva en el corazón del área local.

A pesar de este panorama, Deportivo Maldonado tuvo lo suyo. Y fue de la mano de un Santiago Cartagena que se mostró en una tarde noche muy inspirada. Porque su primera aparición importante en el juego fue un disparo de media distancia que pasó por encima del travesaño de Federico Varese.

Oyarzo hizo de las suyas al ingresar al área local, asistió a Da Silva, quien le pegó con alma y vida, para doblegar a Diego Segovia para el 1-0 momentáneo. Era merecido por el trámite del juego.

Sebastián da Silva celebra su gol con Racing. Foto: @RacingClubUru.

Deportivo Maldonado tuvo una enorme virtud: reaccionó rápido. Christian Tabó le puso una buena pelota a Santiago Ramírez, quien corrió en velocidad al arco de Varese y definió de gran forma.

No se quedó en eso porque cinco minutos más tarde, se dieron una serie de rebotes en el área de Racing, Cartagena capturó la pelota, enganchó para desparramar al golero y anotó el 2-1.

Santiago Cartagena celebra su gol en el partido entre Deportivo Maldonado y Racing. Foto: @maldosad.

La vorágine del encuentro no cesó y en eso tuvo que ver el Cervecero que fue por más en la última del primer tiempo. Alex Vázquez quiso avanzar con la pelota, sacó un centro, se desvió y terminó adentro del arco de Segoviva.

En el segundo tiempo el elenco de Cristian Chambian fue por más y Vázquez lanzó un tiro libre en el que reaccionó muy bien el golero Segovia.

Los últimos 15 minutos del partido Deportivo Maldonado los jugó con 10 futbolistas por la roja que vio el argentino Gonzalo Sosa. Tan solo estuvo cinco minutos en el campo de juego a raíz de una pierna extendida que le dejó a su compatriota Agustín de la Cuesta a la hora de ir a buscar un balón. La árbitra Anahí Fernández, a instancia del VAR, lo mostró la roja.

Primer tiempo

Christian Tabó aguanta la pelota ante la marca de varios futbolistas de Racing. Foto: Ricardo Figueredo.

Los primeros minutos del encuentro se vio a Racing mucho más activo. Intentó tener la pelota y buscó poder inquietar al arquero locatario, Diego Segovia. Sin embargo, Deportivo Maldonado tuvo una aproximación tras un tiro desde afuera del área por Santiago Cartagena.

La Escuelita de Sayago coqueteó con el gol y fue por un buen desborde de Esteban da Silva por derecha, Rodrigo Dudok ganó en el área para que el guardameta Segovia volara y mandara el esférico al tiro de esquina en el minuto 12.

Racing era más y lo pudo capitalizar en el tanteador a través de una acción de Yuri Oyarzo. El zurdo ingresó al área fernandina, asistió a Sebastián da Silva, quien definió con mucha potencia para decretar el 1-0 en el minuto 24.

Sebastián da Silva tras marcar su gol en el partido entre Deportivo Maldonado y Racing. Foto: Ricardo Figueredo.

El conjunto fernandino alcanzó el empate por medio de una buen asistencia de Christian Tabó a Santiago Ramírez, quien se fue en velocidad al arco visitante para vencer la resistencia de Federico Varese y concretar el 1-1 en el minuto 39.

Tan solo cinco minutos más tarde, el equipo locatario remontó el marcador. Después de una serie de rebotes, Cartagena enganchó, desparramó al golero Varese en el suelo y definió para el 2-1.

El partido no cesó en su vorágine porque Racing se fue con todo por el empate. Y lo consiguió por una definición con suerte de Alex Vázquez. El chino quiso ejecutar un centro por banda izquierda, la pelota impactó en un marcador y terminó adentro del arco de Segovia.

Segundo tiempo

En el inicio del complemento Racing volvió a estar cerca de ponerse arriba en el tanteador. Fue por un tiro libre que lanzó Alex Vázquez, pero respondió muy bien el arquero Diego Segovia para mantener el empate 2-2 en el Campus de Maldonado.

Deportivo Maldonado se quedó con 10 jugadores a raíz de la roja que vio Gonzalo Sosa. El argentino, que tuvo su debut en el conjunto fernandino, solo estuvo en cancha durante cinco minutos debido a que la árbitra Anahí Fernández le mostró la roja, a instancias del VAR, por ir a buscar una pelota con la pierna extendida y cerca de la cabeza de Agustín de la Cuesta.

El Campus de Maldonado para el partido entre Deportivo Maldonado y Racing por el Torneo Clausura. Foto: @maldosad.

Deportivo Maldonado 2-2 Racing

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Árbitro: Anahí Fernández.

Asistentes: Andrés Nievas y Daiana Fernández.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Yimmy Álvarez y Alberto Píriz.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Lucas Núñez (86' Hernán Petryk); Christian Tabó (79' Cayetano Bolzán), Gonzalo Larrazabal (63' Gonzalo Sosa), Santiago Ramírez (79' Camilo Mayada); Renato César (79' Hernán Menosse). DT: Gabriel di Noia.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno (41' Agustín de la Cuesta), Ramiro Brazionis (66' Elias Bentancor), Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Yuri Oyarzo; Esteban da Silva, Juan Pablo Bosca (66' Lucca Loprete), Álex Vázquez (83' Iván Manzur); Rodrigo Dudok (46' Tomás Habbib), Sebastián da Silva. DT: Cristian Chambian.

Goles: 24' Sebastián da Silva (R), 39' Santiago Ramírez (D), 44' Santiago Cartagena (D), 45+3' Álex Vázquez (R]).

Amarillas: 48' Alex Vázquez (R), 70' Yuri Oyarzo (R), 90+4' Iván Manzur (R).

Previa del partido

Deportivo Maldonado recibe a Racing, desde la hora 19:00, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Domingo Burgueño Miguel.

Tiene un atractivo especial este encuentro y es que si hay un ganador se quedará con la cima de la Tabla Anual, ya que ambos tienen 41 puntos y el puntero, Peñarol, posee 43.

Cabe destacar que esto se dará debido a que no se diputó el partido entre Montevideo City Torque y el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre del pasado sábado debido a problemas con la red lumínica en el Estadio Charrúa.

El conjunto fernandino arrastra una racha de tres encuentros sin victorias, mientras que la Escuelita de Sayago cerró el Torneo Intermedio con una sonrisa al superar 1-0 a Boston River y así cortar una sequía de cinco partidos sin triunfos.