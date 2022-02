Demoras con transmisión de partidos del fútbol uruguayo en app de streaming a raíz de cambios en los derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de esta segunda fecha del Torneo Apertura, las plataformas de streaming de los cables (Directv Go, TCC Vivo, CableVisión Flow, VC Play de Visión Canaria, NS Now de Nuevo Siglo y MC Go Live) dejaron de emitir los partidos del fútbol uruguayo.

Ovación informó el pasado jueves que a partir de ahora la única plataforma habilitada para reproducir los partidos por internet de la señal que proporciona Tenfield es Disney, a través de Star+.

Sin embargo, Star+ no televisó el partido de ayer antre MC Torque y Fénix y tampoco tiene en su catálogo los de este sábado (Plaza contra River Plate y Rentistas ante Nacional).



Consultado Star+ por esta situación, explicaron que como la firma para transmitir los partidos se efectuó "hace apenas unos días" eso provocó demoras y recién a partir de la próxima fecha se podrán observar todos los encuentros en su totalidad.



De todos modos, desde Star+ confirmaron que el domingo sí estarán disponibles dos partidos: Liverpool vs. Albion (9.30 horas) y Peñarol vs. Defensor Sporting (20.00. No está contemplado Boston River vs. Cerrito (17.00).



Aún resta conocer qué sucederá con los compromisos del lunes entre Wanderers y Cerro Largo (19.15) y Deportivo Maldonado y Danubio (21.30).



Vale recordar que a través de la televisión se podrán seguir observando los encuentros del Campeonato Uruguayo mediante los cables, en los habituales canales de VTV y VTV Plus.