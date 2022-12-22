Demichelis debuta como entrenador en River pero sin el uruguayo De la Cruz

El exfutbolista Martín Demichelis, flamante entrenador de River Plate, debuta este jueves al frente del plantel del 'millonario' en la provincia de San Luis en un partido amistoso ante Unión La Calera, equipo de la Primera división de Chile.

Demichelis, que firmó su contrato con el 'Millonario' hasta diciembre de 2025, tendrá la compleja labor de llenar el vacío que dejó Marcelo Gallardo, que con 14 títulos en ocho años y medio se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del club.

El nuevo director técnico surgió de las divisiones juveniles de River y tuvo una larga carrera deportiva como jugador por distintos clubes de Europa, de los que sobresalió el Bayern Múnich alemán, con el que ganó tres títulos de la Bundesliga, 4 Copas de Alemania y 2 Copas de la Liga y fue subcampeón de la Liga de Campeones.

Además, en España militó en el Málaga y el Espanyol, con un fugaz paso por el Atlético de Madrid, donde nunca llegó a debutar.

Empezó dirigir en 2019 al equipo sub-19 del Bayern Múnich, para pasar en abril de 2021 al filial II del equipo bávaro, desde donde partió para dirigir al 'Millonario' tras el adiós de Gallardo.

Para el debut con River, Demichelis contará con la mayor parte de sus titulares, con excepción del portero Franco Armani, ya que fue convocado para el Mundial de Qatar 2022 y todavía tiene días de descanso hasta el año próximo.

Tampoco tendrá a su disposición al mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz por haber participado del Mundial con la selección de su país ni al defensa chileno Paulo Díaz, que se recupera de una lesión.

En cambio, podrá incluir a sus dos primeros refuerzos, el volante Matías Kranevitter y el central Ignacio Fernández, mientras deberá terminar de acordar si el colombiano Juan Fernando Quintero continúa bajo su mando.

El 'Micho' buscará llevar a su amado River a las tapas de los diarios nuevamente, luego de la última temporada en la cual el equipo no consiguió ningún título.

El pasado 16 de noviembre, cuando fue presentado oficialmente como técnico 'millonario', Demichelis aseguró "continuidad" en la línea de trabajo a partir de los "cimientos" ya existentes.

"Los cimientos están firmes, están altos. Le vamos a dar continuidad", declaró entonces.