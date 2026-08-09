Defensor Sporting 0-1 Wanderers por el Clausura: triunfazo del Bohemio para seguir escapando del descenso

Defensor Sporting y Wanderers se enfrentaron en el Franzini en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura en un partido prometedor y que encontró a los dos equipos en un buen momento en la Liga AUF Uruguaya.

Pero el Bohemio fue el que terminó aprovechando esa oportunidad porque en el último minuto del encuentro Facundo Labandeira aprovechó una pelota suelta que dejó Kevin Dawson para definir con el arco libre y poner el único tanto del partido.

Los tres puntos le dieron aún más aire al Bohemio pensando en la permanencia y más pocas horas después de que Cerro también sumara de a tres ante Danubio en la mañana del domingo.

Primer tiempo:

Los primeros 45 minutos en el Parque Rodó fueron muy interesantes, poco a poco se fue haciendo de ida y vuelta, aunque Defensor Sporting fu el que comenzó mejor y no en vano marcó el único tanto del encuentro, pero fue anulado. Nicolás Wunsch habilitó a Tomás Pozzo y el argentino metió un centro que terminó en gol del extremo, pero el goleador estaba en posición adelantada.

El propio Pozzo, estuvo muy cerca una vez más de poner el 1-0 cuando enganchó de la punta al medio, sacó un remate a colocar y se fue apenas ancho del arco de Buffa, algo similar a lo que pocos minutos después ocurrió con un disparo de José Neris, que en esta ocasión fue de derecha.

Pero Wanderers de a poco se animó y Zazpe terminó generando las dos claras del Bohemio. Es que el defensa ganó de cabeza ante una mala salida de Dawson y la pelota terminó en el techo del arco. Poco después, volvió a probar pero esta vez de zurda, el disparo se desvió y cuando se colaba por arriba del arquero, el coloniense puso la mano para tirarla al córner.

Tomás Pozzo y la marca de Fabricio Formiliano en el partido entre Defensor Sporting y Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

Segundo tiempo:

Defensor Sporting salió en busca del gol apenas inició el complemento. De hecho, José Neris tuvo una chance muy clara para anotar luego de un centro de Lucas Agazzi que conectó el delantero y que se fue apenas ancho del arco de Agustín Buffa que solo miraba.

Los minutos mantenían la paridad y por lo tanto cualquiera de los dos estaba a un gol de ponerse en ventaja y con la chance de quedarse con la victoria y ese gol terminó llegando por el lado de Wanderers.

Luego de un contragolpe bien desarrollado por los dirigidos por Mathías Corujo, Facundo Labandeira aprovechó un rebote corto de Kevin Dawson para poner el tanto y así darle tres puntos vitales al Bohemio.

Defensor Sporting 0-1 Wanderers:

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Paul de los Santos, Axel Frugone; Germán Barrios (86' Juan Manuel Jorge), Martín Rabuñal, Nicolás Wunsch (74' Alan Torterolo); Tomás Pozzo (64' Nicolás Scotti); José Neris (64' Facundo Castro), Brian Montenegro (86' Lautaro Navarro). DT: Mauricio Larriera.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe (60' Alan García); Luciano Cosentino (86' Renzo Sánchez), José Alberti, Santiago Benítez, Jonathan Urretaviscaya (73' Nicolás Queiroz); Jonás Luna (60' Rodrigo Rivero), Joaquín Zeballos (79' Facundo Labandeira). DT: Mathías Corujo.

Gol: 89' Facundo Labandeira (W) / 0-1.

Amarillas: Martín Rabuñal, Lucas Agazzi, Germán Barrios, Paul de los Santos (DS); Luciano Cosentino, Jonás Luna, Rodrigo Rivero, Facundo Labandeira (W).

Estadio: Luis Franzini

Hora: 15:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Montecable. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Leodan González.

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes.

AVAR: Martín Soppi.