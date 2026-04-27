Defensor Sporting vs. Progreso en vivo por el Torneo Apertura: el Gaucho está obligado a sumar por el descenso

La fecha número 13 del Torneo Apertura, que tuvo la consagración de Racing, se cierra este lunes con el duelo entre Defensor Sporting y Progreso, a partir de la hora 19:30, en el Estadio Luis Franzini. El Gaucho del Pantanoso está obligado a sumar de a tres para soñar con poder salir de la zona del descenso.

El conjunto violeta, por su parte, arrastra una racha de dos encuentros sin conocer la derrota: una victoria ante Boston River por 2-0 y un empate 1-1 frente a la Escuelita Sayago en Parque Roberto.

Progreso viene de conseguir un triunfo muy importante en el debut de Tabaré Silva al doblegar 2-1 a Wanderers en el Abraham Paladino. Además de los tres puntos, lo trascendental de ese triunfo fue que se gestó ante un rival directo por la permanencia como es el Bohemio.

En ese sentido, se miden dos equipos con objetivos distintos, pero con una misma necesidad: ganar. El Tuerto para crecer en las posiciones pensando en la tabla anual y meterse en alguna copa internacional, en tanto que Progreso debe llevarse el triunfo para salir de la zona del descenso.

Defensor Sporting vs. Progreso

Hora: 19.30

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, M. Saravia, F. Sorondo, Alex Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro, Facundo Castro, Nicolás Wunsch; Alexander Machado, Brian Montenegro. DT: Román Cuello.

Progreso: Andrés Mehring, Gianfranco Trasante, Hernán Carroso, Federico García, Ayrthon Cougo; Andrés Colombino, Agustín Pinheiro; Facundo de León, Nicolás Fernández, Nahuel López; Matteo Copelotti. DT: Tabaré Silva.

