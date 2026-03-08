Defensor Sporting 0-0 Central Español: empate cerrado en el Franzini que se explica por los arqueros

La jornada de fútbol de este domingo terminó en el Estadio Luis Franzini, donde Defensor Sporting y Central Español empataron sin goles por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se repartieron los puntos.

El Palermitano igualó la línea de Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing con 10 puntos, y ahora los cuatro comparten la punta de la tabla de posiciones.

Primer tiempo

El primer acercamiento a uno de los arcos fue de Defensor Sporting, pero por un exceso de confianza del arquero palermitano Rodolfo Alvez, que demoró mucho en jugar la pelota y casi la pierde ante la presión de Brian Montenegro.

El equipo violeta impone condiciones con presión alta y ocasionó errores forzados en la salida de Central. Primero Montenegro lo tuvo a los 6', un remate desviado que pegó en el palo cuando el arquero ya estaba jugado hacia el otro lado. Y un minuto después lo tuvo Mauricio Amaro, que entró de frente al área y le dio como venía, pero la pelota se fue alta.

El equipo de Román Cuello dominó la pelota y también los espacios en la primera parte, pero no pudo concretar ninguna situación y se fueron empatados al descanso.

Segundo tiempo

Central Español salió a jugar el segundo tiempo con otra postura, pero no pudo amenazar el arco de Dawson sino por medio de alguna pelota quieta esporádica, que siempre encontró bien parado al guardameta violeta.

Con el ingreso de Brian Lozano, Biscayzacú encontró un socio en tres cuartos de cancha y Defensor se arrimó en un par de ocasiones al arco palermitano, pero sin la profundidad del primer tiempo.

Ha sido un partido de mucha especulación y muy disputado en la mitad de la cancha. Los dos equipos intentaron proponer e imponer condiciones, pero ninguno fue demasiado incisivo como para adelantarse en el marcador.

Defensor tuvo la más clara en el último minuto reglamentario del partido, cuando Alexander Machado aprovechó un entrevero sobre el punto penal y le pegó de puntín a la pelota para sorprender, pero el arquero brasileño reaccionó rápido y logró estirar su pierna izquierda para desviar el disparo y mandarla al córner.

Defensor Sporting 0-0 Central Español

Día: domingo 8 de marzo.

Hora: 20:00.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitros: Andrés Matonte; Martín Sopi, Carlos Roca; Ruben Umpiérrez.

VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo De Los Santos, Mateo Caballero, Axel Frugone; Paul De Los Santos (75' A. Machado), Mauricio Amaro, Xavier Biscayzacú (75' N. Wunsch); Juan Goicochea (68' A. Torterolo), Nicolás Medina (54' B. Lozano), Brian Montenegro.

DT: Román Cuello.

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Mateo Urrutia, César Nunes; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel (83' F. Muñoz), Lucas Pino; Nicolás Campos (46' N. Muníz), Facundo Sosa, Raúl Tarragona (74' D. Vera).

DT: Pablo de Ambrosio.

La previa

Peñarol, Racing y Deportivo Maldonado lideran el torneo con 10 puntos cada uno y cinco partidos jugados, pero Central los escolta con nueve y un partido menos. En caso de ganar, llegaría a 12 unidades y volvería a liderar en soledad.

Hasta ahora suma tres victorias sobre Progreso (3-0), Peñarol (2-1) y Juventud (1-0), y solo una derrota en la última fecha frente a Wanderers (0-1).