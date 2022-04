Defensor Sporting 1-0 River Plate: cabezazo de Sant'Anna para la rápida ventaja del violeta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

River Plate visita a Defensor Sporting en el estadio Franzini (21.00, VTV Plus) en el último partido del sábado por la fecha 7 del Torneo Apertura, ese que puede tenerlo como colíder de Boston River en caso de que el elenco que dirige Gustavo "Chavo" Díaz se lleve los tres puntos del Parque Rodó.

Defensor Sporting: El conjunto violeta no gana hace cuatro fechas, está en el fondo de la tabla y en posiciones de descenso, pero llega a este duelo en curva ascendente. Desde que Marcelo Méndez se hizo cargo del equipo hace dos fechas, no cayó, aunque sumó dos empates. Tiene un solo triunfo y lo consiguió de visitante, por lo cual en casa aún no ha ganado.

River Plate: Hace cinco partidos que no pierde, de los cuales ganó cuatro, los últimos tres en forma consecutiva: dos por Copa Sudamericana y el restante por el Apertura. Si el darsenero gana quedará primero junto a Boston River. En sus últimas cinco presentaciones anotó 10 goles y recibió 3. Por el torneo local jugó un solo partido de visitante y lo ganó 1-0 sobre Plaza Colonia.