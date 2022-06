Defensor Sporting otorgará el permiso a Milán y el goleador de las formativas violetas podría llegar a Danubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Milán no continuará en el San Pablo tras sobrepasar el límite de edad para disputar el torneo Sub 20. Desde hace unos meses está el interés de fichar por Danubio, pero apareció un problema en el medio: para salir del elenco brasileño necesitaba el permiso de Defensor Sporting.

Desde el entorno del centrodelantero de 21 años se buscó la salida del equipo tricolor con la idea de encontrar nuevos rumbos y cambiar de club. Por temas contractuales, para desvincularse del San Pablo Facundo debía conseguir una autorización de Defensor Sporting, ya que al violeta le corresponde un importante dinero de un futuro traspaso. Un permiso que estaba encaminado hasta que se filtró la noticia de un posible acuerdo con Danubio, lo cual no cayó del todo bien en el elenco del Parque Rodó.



Tras ello Defensor Sporting cambió de parecer y optó por negar el permiso. Sin embargo, este lunes, con el tema más digerido, la directiva violeta aceptó conversar nuevamente para rever las posturas y tras una reunión con el representante de Milán, Daniel Fonseca, se llegó al acuerdo de otorgarle la autorización. Aunque por un momento la violeta dudó en darle el permiso a Milán —su próximo equipo sería su rival directo en las tres tablas, elenco que también acaba de retornar de la Segunda División— finalmente se optó por no trabar al futbolista.

Cabe resaltar que, sea en Danubio o cualquier otro equipo, el jugador podrá disputar partidos oficiales una vez que inicie el Torneo Clausura.

Facundo Milán en Defensor

Se inició en la Escuelita de la violeta cuando tenía nueve años y tras ello se unió a las formativas, donde se consagró histórico goleador de las categorías juveniles (135 goles en tres años). En octubre de 2017 se estrenó con 16 años y un doblete para cerrar un debut inolvidable. Luego de este día su nombre resonó en cada medio deportivo del país, pero la continuación de la historia no fue la esperada.

Lo que parecía una gran noticia al final no cumplió con las expectativas porque a partir de allí el artillero no fue el mismo. Tuvo pocas oportunidades y se sumó de manera intermitente a las selecciones juveniles. En cuatro años solo marcó siete goles, aunque en la temporada 2020 y pese a sus pocas oportunidades le anotó a Peñarol, Danubio y Nacional, algo que no fue suficiente para cerrar el torneo como titular y no ser la principal alternativa para el 2021 en Segunda División.

A medida que se fue armando el plantel para retornar a la categoría Milán se encontró con que competía por la posición con Álvaro Navarro y Diego Vera (en aquel entonces nueva incorporación), cuestión que dificultaba la suma de minutos del jugador de cara a la temporada que se avecinaba. Así que el jugador acordó la rescisión para ir a jugar en San Pablo (firmó por un año y medio), pero con una cláusula: en la próxima venta de Facundo, la violeta cobraría una importante suma de dinero.

Como tenía la edad requerida, jugó seis meses en la Sub 20, pero este año cumplió los 21 y solo podía formar parte del primer equipo. Pero el técnico Rogério Ceni le notificó que no lo tendría en cuenta. La incertidumbre de su futuro y el hecho de estar solo en el país vecino comenzaron a afectar al futbolista y fue allí cuando la familia del jugador se contactó en mayo con Defensor Sporting para pedir la autorización para salir de San Pablo.

La pregunta que se hacen muchos hinchas es por qué la violeta no incorporó a este jugador a su plantel, —sobre todo teniendo en cuenta que no le sobran los 9— pues solo tiene 21 años y fue goleador histórico de las formativas con 135 goles, además de los siete que acumula en Primera División. No hay mucho misterio: la directiva no lo llamó y cuando fue consultada no demostró mayor interés. Una de las razones fue que Milán no llega de una buena temporada y sus goles ya no llueven, como lo hacían en la juveniles del club. La otra razón es que el consenso de su llegada estuvo dividido en la directiva y eso pesó a la hora de la resolución.