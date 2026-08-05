De la “gestión” a por qué no se va usar un ítem del VAR: las explicaciones de los árbitros por las nuevas reglas

El Torneo Clausura es un certamen candente porque se definen varios aspectos fundamentales como el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya, los clasificados a las copas internacionales y los descensos. Pero para este año tendrá otro ítem importante y son los cambios en las reglas.

Este miércoles el Colegio de Árbitros llevó a cabo una instancia de encuentro a la que acudieron los técnicos, jugadores y gerentes deportivos para hablar sobre estos cambios. “Tomamos nota”, dijo Sebastián Eguren cuando salió de la sala de reuniones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Tras finalizar esa reunión, comenzó la que estaban convocados los periodistas. “Lo más importante es optimizar el tiempo; buscamos tener más tiempo efectivo de juego”, inició Roberto Silvera, instructor FIFA y director del Departamento de Arbitraje de la AUF.

Saques de banda y saques de meta

“Los árbitros podrán aplicar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente. Si al finalizar la cuenta el balón no fue puesto en juego, se concederá un saque de banda al equipo rival o un tiro de esquina, en caso de tratarse de un saque de meta”, indica el comunicado que difundió la AUF sobre este cambio en la regla.

A la hora de explicar esto, Silvera utilizó una palabra que, según el arbitraje uruguayo, va a ser clave para aplicar estas nuevas normas: “Gestionar”.

“Las directrices de FIFA son que el árbitro haga la gestión, que utilice el silbato —está escrito en las reglas del juego— y que a viva voz diga: ‘Golero, por favor, coloque el balón y juegue’. Silbato para que se escuche”, indicó Silvera.

“Una vez que está todo para empezar a jugar, comienza el conteo: ‘Cinco, cuatro, juegue señor (vamos a hacer una pausa para darle un segundo más) tres, dos, juegue, juegue’”, remarcó.

Silvera señaló que no se sancionará el tiro de esquina a favor del rival si el golero patea la pelota en el segundo seis y relató: “El reloj que vale es el del árbitro. Porque va a haber alguno que va a empezar a controlar. Y acá no se busca estar escondido detrás de un jugador y empezar a contar. No es ese el objetivo”.

“Normalmente pasa cuando un equipo está ganando busca retrasar la reanudación. Entonces lo que queremos acá es que estos árbitros gestionen, no que estén atrás, escondidos buscando la sanción”, soslayó.

Con respecto al saque de banda hubo un tema que se trabajó y mucho como la cantidad de balones que debe haber en un partido. El número mínimo de pelotas que exige la Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya es de cinco.

“Un equipo que quiere jugar te va a poner 10, 12, 15 balones. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer chequeado por el árbitro. Hay otros que están jugando otro tipo de situaciones, sin nombrar a nadie, pero ustedes saben lo que es, y te van a poner el mínimo”, argumentó.

Sustituciones con límite de tiempo

“Los futbolistas dispondrán de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que el árbitro autorice la sustitución o se exhiba el tablero electrónico. Si el jugador excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su sustituto recién podrá ingresar en la siguiente interrupción del juego y luego de transcurrido un minuto”.

La palabra gestión fue mencionada por los representantes del arbitraje y aquí surgió un punto importante y es que una vez que se muestre el cartel con el cambio, no se podrá dar marcha atrás.

Por ejemplo, si un futbolista demora más de 10 segundos, sale del campo, el otro jugador que va ingresar no lo podrá hacer por un minuto por la sanción, y durante ese lapso el entrenador quiere dar de baja el cambio porque se le lesionó otro futbolista, no lo podrá realizar. ¿El motivo? Ya se exhibió el cartel con la sustitución.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego

“Cuando un jugador requiera atención médica dentro del campo y el juego deba detenerse por ese motivo, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del partido”, indica el texto de la AUF.

Tema VAR

El protocolo del VAR incorporará tres nuevas situaciones en las que podrá asistir al árbitro:

- Cuando se muestre incorrectamente una segunda tarjeta amarilla que derive en expulsión.

- En casos de confusión de identidad, cuando se amoneste o expulse al futbolista equivocado.

- Cuando se conceda erróneamente un tiro de esquina, siempre que la corrección pueda realizarse de forma inmediata y sin demorar la reanudación del juego.

Desde el Colegio de Árbitros indicaron que no se va a utilizar los casos “de confusión de identidad”. “Decidimos, obviamente, que no solo la parte de arbitraje, sino del Ejecutivo de la AUF también, que este tema de la confusión de identidad, hasta que no sea claro no lo vamos a aplicar en este torneo porque genera más dudas que certezas”, apuntó Juan Cardellino, director del Departamento de Arbitraje.

Un ejemplo de esta situación fue lo que se vivió en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos en el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. Fue la jugada entre Leandro Paredes y Breel Embolo, que derivó en la segunda amarilla y expulsión del suizo.

El juez había pitado una falta de Paredes y tras llamado del VAR, le sacó la amarilla y le mostró la segunda a Embolo por haber simulado. Algo que generó serias repercusiones y el Colegio de Árbitros tomó nota.