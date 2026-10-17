Darwin Núñez fue titular, jugó los 90 minutos, pero falló un penal sobre el cierre y el Diriyah empató por liga

Luego de su participación con Uruguay en los amistosos de la gira asiática, Darwin Núñez volvió a su club con el que disputó dos encuentros por la liga de Arabia Saudita, pero en los que no pudo volver a anotar. Este sábado estuvo muy cerca al contar con un penal, pero lo falló.

Tras lo que había sido la derrota ante Al Nassr —uno de los animadores del certamen— por 3-0, esta vez el Diriyah Club se midió con Al Taawoun, equipo que llegó a este partido en la penúltima posición de la competencia y jugando en condición de visitante, pero al que el local no pudo superar.

Clayton Diandy había puesto en ventaja al equipo de Darwin Núñez, pero poco después lo empató Abderazak Hamdallah. Con el marcador 1-1, el delantero artiguense tuvo una chance clara de volver a poner en ventaja a su equipo por intermedio de un penal, pero no pudo convertirlo. Su remate buscó el palo derecho del guardameta, dio en el palo y salió. Todo eso cuando el reloj marcaba los 80 minutos de juego.

Los números de Darwin Núñez en esta temporada con su nuevo club marcan que lleva tres goles en siete partidos disputados, todos por el certamen liguero en el que su equipo se ubica en el octavo puesto tras sumar 12 puntos producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

Se ubica a 10 puntos del líder Al Qadsiah, el equipo de Gastón Álvarez y Nahitan Nández que este viernes había superado 2-1 a Abha para mantenerse en lo más alto de la competencia, más allá de que sus dos perseguidores más cercanos —Al Hilal y Al Nassr— se encuentran a dos y tres puntos respectivamente con un partido menos disputado.

En esta última victoria, los dos uruguayos fueron titulares ya que el zaguero formó parte de la línea de tres defensas, mientras que el volante se ubicó en una posición de mediocampista central y no por la banda como supo jugar en la pasada temporada o incluso como lo hizo al defender a Uruguay en los últimos amistosos.