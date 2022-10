Darwin Núñez: del "no debo repetir la cagada que me mandé" a cuál es el reto de los jóvenes en Qatar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una conexión entre ambos sentenció el triunfo de Uruguay ante Canadá en el último amistoso de la Celeste. Todo indica que juntos serán el ataque de la Celeste en el debut del Mundial de Qatar 2022. Luis Suárez y Darwin Núñez se empiezan a entender y el Pistolero aporta toda su experiencia.

Lo confesó el mismo jugador de Nacional hace algunas semanas, pero ahora lo reforzó el delantero artiguense: "'Hacele caso a un boludo como yo', me dijo. Yo agradezco mucho ese mensaje y el cariño que me tiene".

La referencia es para el consejo que le dio el salteño al delantero de Liverpool luego de la expulsión que sufrió durante uno de sus primeros partido con los Reds donde fue expulsado ante Crystal Palace por agredir a un rival.

"Yo recién empiezo, soy joven, y él sabe todas estas cosas porque incluso ya jugó en la Premier con el Liverpool. Me dijo que estas cosas en la Premier van a pasar en todos los partidos, que me van a venir a buscar, que me van a chocar, y que debo hacerme fuerte y no debo repetir la cagada que me mandé", agregó Núñez.

"Fue algo bueno porque no muchos se molestan en agarrar el teléfono y enviarte un mensaje, creo que el gesto de él fue muy importante para mí. Es un referente, un ídolo en todo el mundo", confesó en diálogo con ESPN.

Es más que probable que Lucho sea su compañero en Qatar y en la previa al certamen más importante a nivel de selección afirmó: "Mucha ilusión, como tenemos todos los jugadores de la selección, con muchas ganas de ir, con una mochila vacía y buscaremos traerla con la copa, con muchos sueños también, buscando dejar a la selección lo más alto posible. Tenemos jugadores y capacidad".

A su vez, también dejó en claro que más allá del objetivo común, jóvenes y experientes van a tener retos distintos dentro del campo de juego: "Creo que los jóvenes vamos a estar para correr, y los más grandes para ponerle la frutilla a la torta y para defendernos. Tengo muchas ganas de vivir mi primer mundial, ojalá que me toque, tengo que luchar para llegar, y ojalá que nos vaya bien y lleguemos a lo más alto posible"