Darwin Núñez confirmó la llegada de Ronald Araujo a Liverpool: "Te deseo lo mejor en este club, amigo"

Ronald Araujo dejará Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. En las últimas horas la versión cobró fuerza en medios españoles que, además sostienen que irá cedido, pero con una opción de compra. Ante la falta de la confirmación oficial por parte e los clubes, Darwin Núñez, exjugador del equipo, le dio la bienvenida al club a su compañero de la selección uruguaya.

"Te deseo lo mejor en este gran club amigo. Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más, desde la distancia siempre deseándote lo mejor ¡VAMO ARRIBA!", escribió Darwin en sus redes sociales, acompañando el texto con una foto de ambos en el Mundial 2026.

Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4…me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más, desde la distancia siempre deseándote lo mejor… pic.twitter.com/A33TmrNQA6 — Darwin Núñez (@Darwinn99) August 9, 2026

Liverpool sumará de esta manera un futbolista importante para una posición en la que cuenta con poco recambio teniendo en cuenta que en estos momentos solamente tiene dos zagueros: Virgil Van Dijk y Joe Gómez. Cabe recordar que en la pasada temporada perdió a Jarell Quansah —que se marchó al Bayer Leverkusen— y en esta campaña se marchó Ibrahima Konaté en condición de libre al Real Madrid.

Según informó el medio español Sport, Liverpool se haría cargo del 100% del salario del futbolista uruguayo y se guardaría una opción de compra teniendo en cuenta que Araujo tenía contrato con Barcelona hasta 2031.

La última temporada de Araujo

Ronald Araujo durante el entrenamiento de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

En su última temporada, Araujo tuvo altibajos defendiendo la camiseta del Barcelona teniendo en cuenta que comenzó sumando varios minutos, pero poco a poco su regularidad cayó hasta que en noviembre tomó la decisión de pedir una licencia temporal que lo llevó a realizar un viaje priorizando su salud mental. En su regreso en solamente tres ocasiones disputó los 90 minutos.

Cabe recordar que Araujo formó parte de la lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026, pero una lesión lo marginó de la fase de grupos lo que finalmente fue la única instancia que disputó la Celeste al quedar eliminada en la primera ronda.

De esta forma se despediría de Barcelona tras ocho años —cuando llegó a reforzar el Barcelona B— y un total de 213 partidos con el plantel principal del conjunto culé, al que ascendió en 2019, y con el que marcó 14 goles. A su vez, ganó ocho títulos al quedarse en tres ocasiones con LaLiga, dos veces con la Copa del Rey y tres veces con la Supercopa de España

