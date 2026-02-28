Danubio 2-2 Progreso: en los descuentos el Gaucho se llevó un punto con increíble gol en contra de Costantino

La cuarta fecha del Torneo Apertura continuó este sábado por la tarde con el encuentro que protagonizan Danubio y Progreso en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, donde se dio un increíble empate 2-2.

Es que la Franja, que comenzó muy bien la Liga AUF Uruguaya 2026 y se posicionó como uno de los tres líderes tras la segunda fecha, tuvo una dura caída en la tercera jornada al perder con 4-0 con Racing en Sayago y este sábado buscaba la recuperación ante un Gaucho del Pantanoso que no tenía y que hasta el momento ni siquiera había podido convertir ni un gol en la temporada oficial.

El local se puso en ventaja con un gol en contra de Facundo Kidd y cuando parecía que seguía de largo, Santiago Viera lo empató y tras el descanso, el ingreso de Papelito Fernández fue clave para que Danubio aumentara ya que el interminable delantero puso el 2-1.

Y en la última jugada del partido, tras un córner desde la izquierda, Ivo Costantino puso la pelota en su arco con un increíble cabezazo que le permitió a Progreso sumar su primer punto en el Torneo Apertura.

Mauro Goicoechea, Nicolás Azambuja y Camilo Mayada con Danubio en Jardines del Hipódromo. Foto: Danubio.

Primer tiempo

Ya en el inicio del encuentro, el local comenzó a plantarse en campo y a los 8 minutos, tras un tiro de esquina de Sebastián Rodríguez desde la derecha le quedó al argentino Tomás Cavanagh, quien anotó, pero el tanto fue invalidado por mano del defensor de Danubio.

Pero a los 14' y tras otro tiro de esquina del Cabeza Rodríguez, esta vez desde la izquierda, Danubio abrió el marcador y fue con un gol en contra de Facundo Kidd, quien quiso despejar y puso la pelota en su propio arco.

APARECIÓ POR EL FONDO Y MARCÓ



Cabrera se despegó de su marca y así anotó el 1-0 de Danubio sobre Progreso. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Con la ventaja y con Progreso yéndose un poco más hacia arriba, a Danubio le empezaron a quedar espacios y a los 24' el que encaró fue Enzo Cabrera, quien corrió contra tres marcadores y logró sacar un fuerte remate de afuera del área que Andrés Mehring mandó al córner.

DE PRIMERA PARA EL EMPATE PARCIAL



Con este buen derechazo de Viera, Progreso puso el 1-1 frente a Danubio. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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La Franja dominaba y tenía el control del encuentro, pero a los 35 y en la primera aproximación, la pelota le quedó a Santiago Viera de frente al arco y desde afuera del área la puso contra el palo derecho del arco de Mauro Goicoechea para establecer el sorpresivo 1-1 en Jardines.

Ese gol despertó al Gaucho del Pantanoso que luego generó alguna llegada más en campo danubiano y alejó al local del arco de Andrés Mehring luego de un inicio de partido algo complicado en materia defensiva.

Enzo Cabrera celebra un gol de Danubio en Jardines del Hipódromo. Foto: Danubio.

Segundo tiempo

El partido cayó en un pozo pero a los 60', hubo emoción y también polémica. Camilo Mayada combinó con Cabrera, quien llegó hasta el fondo y mandó la pelota al medio del área de Progreso, donde apareció Mateo Peralta para definir de frente al arco pero el tanto fue invalidado ya que el balón se había ido afuera antes del pase de Cabrera. Acierto del asistente Martín Soppi respaldado por la revisión del VAR.

¡ABRIÓ EL PIE Y PUSO EN VENTAJA NUEVAMENTE A DANUBIO!



Fernández apareció solo y anotó el 2-1 transitorio sobre Progreso. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Cuatro minutos después el que apareció en escena fue Sebastián Rodríguez, quien en la puerta del área grande sacó un muy buen remate de zurda que obligó a una muy buena intervención de Andrés Mehring.

Diego Monarriz movió el banco y uno de los que ingresó fue el interminable Sebastián Fernández, quien a los 74 minutos recibió dentro del área un pase desde la derecha de Enzo Cabrera y la mandó a guardar para poner el 2-1 en Jardines.

¡¡INSÓLITO GOL EN CONTRA DE DANUBIO!!



Costantino cabeceó para el otro lado y marcó el 2-2 definitivo para Progreso. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Sin merecerlo por lo hecho en cancha pero con mucho empuje, en Gaucho, fiel a su estilo, no dio nada por perdido y a los 93', tras un tiro de esquina desde la izquierda del ataque, Ivo Costantino anotó de cabeza pero en su propio arco para darle el empate a la visita, que se llevó un punto de oro —el primero que consiguió en el Torneo Apertura— porque ya no hubo tiempo para nada más en Jardines del Hipódromo.

Santiago Viera en el partido entre Danbubio y Progreso en Jardines del Hipódromo. Foto: Progreso.

Danubio 2-2 Progreso

Cancha: Estadio María Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo

VAR: Antonio García y Richard Trinidad

Danubio

Mauro Goicoechea

Facundo Balatti (70', Sebastián Fernández), Joaquín Pereyra, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa

Iván Rossi (80', Mateo Rinaldi), Sebastián Rodríguez (80', Damián García), Camilo Mayada

Mateo Peralta, Enzo Cabrera (80', Enrique Femia), Nicolás Azambuja (67', Ivo Costantino)

D.T. Diego Monarriz

Progreso

Andrés Mehring

Mauro Martín (67', Gianfranco Trasante), Hernán Carroso, Marcos Paolini, Federico Andueza (86', Nahuel López)

Facundo Kidd, Santiago Viera (73', Adrián Colombino), Agustín Pinheiro, Ignacio Lemmo (67', Fabricio Fernández)

Nicolás Fernández, Diego Sánchez (67', Matteo Copelotti)

D.T. Martín Arriola.

Goles: 14’ Facundo Kidd en contra, 74' Sebastián Fernández (Danubio); 35’ Santiago Viera, 93' Ivo Costantino (Progreso).

Amarillas: 37’ Iván Rossi, 74' Kevin Martínez (Danubio); 21’ Marcos Paolini, 56' Federico Andueza (Progreso).

Rojas: No hubo.