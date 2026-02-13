"Dándole chispa al equipo": Joaquín Valiente abandonó Defensor Sporting y fue presentado en un club de la MLS

Joaquín Valiente había regresado a Defensor Sporting luego de que Barcelona de Guayaquil no ejecutara la opción de compra por el extremo izquierdo. El jugador formado en la cantera violeta se quedaría, salvo que le surgiera alguna oferta que colmara sus expectativas. Y eso fue lo que sucedió.

Por eso este viernes fue presentado por el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS), con quien firmó hasta la temporada 2027-2028 con opciones para las temporadas 2028-2029 y 2029-2030.

Bringing a spark to the squad ✨



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El jugador deja Defensor tras disputar 115 partidos en todas las competiciones, anotando 13 goles y 21 asistencias entre 2020 y 2024. En esos años ganó la Copa AUF Uruguaya en 2023 y 2024. El conjunto violeta recibirá aproximadamente 500.000 dólares por el pase.

Durante 2025 jugó cedido en el Barcelona Sporting Club de la Liga Pro Serie A ecuatoriana, camiseta con la cual disputó 48 partidos en todas las competiciones, registrando cinco goles y seis asistencias.

"Combinando industria e ingenio. Conozca el juego de Joaco", escribió el club al presentar un video de jugadas del uruguayo nacido en Colonia Valdense.

Combining industry and ingenuity 🫡



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Será el tercer uruguayo en vestir esta camiseta tras el delantero David Texeira (2014-2016) y exmediocampista Washington Rodríguez (1996).