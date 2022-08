Damiani: el consejo que no le aceptó Ruglio, su opinión de Bengoechea y el crack que hubiera traído para contrarrestar a Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, apuntó este viernes a la mañana contra la gestión que lidera el actual mandatario aurinegro Ignacio Ruglio, con quien dijo que "hace meses" que no habla. "Siento que hoy para todo hay un relato. En la vida hay que hacerse cargo y conducir. Hablar menos y trabajar más", comentó en "100% Deporte" (Sport 890). "En la época mía ganamos tanto como Nacional, refundamos el club, hicimos el Centro de Alto Rendimiento, el Campeón del Siglo y vendimos jugadores. Generamos un club para despegar", subrayó.

Damiani remarcó que "el que gana conduce, el que pierde acompaña" y recordó que desde la asunción de Ruglio en diciembre de 2020 desde su sector le dieron "paz y gobernabilidad". "Quería que no me hicieran lo que me hicieron a mí. Es bueno dejar conducir", enfatizó.

"El presidente actual todo lo que tiene lo heredó y ha desarmado gran parte de eso (...) El único consejo que le di, que creo que no lo tomó, es que pensara en grande", explicó.



"Hace cinco años me fui del club y pienso que no se puede gobernar con el espejo retrovisor. Me duele que el presidente lo haga y haya borrado lo que hemos hecho en el club (...) Hace cinco años que me fui, no sigas hablando de mí", agregó.

Por otra parte, aseguró: "Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica".

La polémica por el estado de juego del CDS

Damiani dijo que ambos tienen "estilos de conducción diferentes" y ejemplificó con la molestia de Ruglio por las pocas canchas que tiene Los Aromos (dos y una con medidas reglamentarias) que derivaron en que el plantel principal utilice el Campeón del Siglo, perjudicando el estado del campo de juego.



"Peñarol debe ser la institución con más canchas del país: el Centro de Alto Rendimiento (cuatro de césped natural y una artificial), Los Aromos, Las Acacias y el Campeón del Siglo. Es todo un tema de relatos (...) Yo cuando era presidente dejaba entrenar solo una vez por semana (en el CDS) y cuando éramos locales. Es un tema de exceso", manifestó.

Su opinión sobre el rol de Bengoechea

Damiani hizo hincapié en que "no se puede conducir con un slogan" y que "a Peñarol hay que llenarlo de los mejores en cada área". "Si son de Peñarol mejor todavía", añadió. En ese sentido, recordó que Nacional se llevó a excoordinador de formativas, Fernando Curutchet.



"Se desarmaron las juveniles, la comisión de seguridad, la parte administrativa y la parte de marketing", agregó.



En lo que tiene que ver con las llegadas de Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés, impulsadas por Ruglio para manejar el área deportiva, dijo: "Yo no los hubiera traído, pero él tampoco habría traído a Diego Aguirre para manejar el fútbol".



"Creo que no tenían la experiencia. Hay que traer a los mejores y si son de Peñarol mucho mejor", sumó. "Tengo la mejor con los dos, Pablo fue un ídolo del club, le tengo mucho afecto a él y a Gabriel", aclaró.



La llegada de Ramos y la salida de Larriera

Sobre el cambio de entrenador que se oficializó entre miércoles y jueves, el exmandatario aurinegro dijo que Leonardo Ramos "es un perro callejero" y que le guarda "mucho cariño". "Tiene personalidad y sabe lo que quiere", puntualizó. De todos modos, respecto a la salida de Mauricio Larriera, aclaró: "No creo coherente que después de hacer todo el período de pases al primer partido se vaya". "Si sos tan amigo lo tenés que convencer", sumó.



"Cuando Larriera salió campeón lo llamé. Me sorprendió. Me da la impresión de que es una buena persona y sincera", puntualizó.



Consultado sobre la imagen que ayer difundió Peñarol, con Larriera y Ramos haciendo la transición frente al plantel, opinó: "Es toda una actuación, continuamente es una puesta en escena de todo. Es como que una pareja se separa y después ella viene con la nueva pareja a presentársela al marido".

"Yo hubiera ido por Cavani"

Damiani volvió a insistir en que hay que pensar "en grande" y que con la llegada de Luis Suárez a Nacional él "habría ido a buscar un jugador desequilibrante".



"Yo hubiera ido por Edinson Cavani. Felicito a Fuentes que fue a buscar a Suárez, yo hubiera ido antes incluso a buscarlo, pienso que lo hubiera convencido a Cavani le decís: ¿cuánto querés?", dijo.



Damiani fue repreguntado por esta situación, debido a que Ruglio manifestó públicamente que se había comunicado con Cavani, y comentó: "¿No es contradicción ofrecerle 700.000 dólares a Cavani y decir que el club está mal?".



El expresidente recordó por ejemplo que el bicampeonato uruguayo que se coronó en el cierre de su último ciclo fue con refuerzos como Walter Gargano y Cristian Rodríguez que "tenían nivel de selección", Lucas Viatri y Maximiliano Rodríguez "que era top". También hizo alusión a la contratación de Diego Forlán, un par de temporadas antes. "Baratos son los jugadores que no juegan, los buenos son jugadores regalados", explicó.