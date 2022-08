Leonardo Ramos fue presentado como nuevo DT de Peñarol y no se olvidó de Larriera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol presentó a Leonardo Ramos como nuevo entrenador del plantel principal y lo hizo con una conferencia de prensa en el Estadio Campeón del Siglo para dar a conocer detalles del nuevo proceso que encarará en el club carbonero.

"Es un gusto volver a un lugar donde siempre fui muy bien recibido, donde gracias a Dios me tocó vivir cosas muy interesantes. Un montón de vivencias que esperemos que este año se vuelvan a repetir", sostuvo Ramos.

"Prometer prometo lo de siempre, el trabajo. Tratar que el equipo juegue de manera que el hincha se sienta identificado porque tenemos más que claro en el club que estamos y es en el que queríamos estar. Se vienen momentos muy lindos y va a ver momentos duros, pero esperemos que sean los menos", agregó.

Leonardo Ramos presentado como nuevo técnico de Peñarol. Foto: Francisco Flores.

Respecto al plantel Ramos manifestó: "Ante todo cambio de entrenador se renueva la esperanza, sea yo, sea Mauri o el que venga. Los que no estaban jugando vuelven a tener la esperanza y los que están jugando saben que el entrenador que viene puede tener idea de cambios y se arma una atmosfera interesante de la que los que mas rédito sacamos somos los entrenadores".

"Cada jugador va a defender su posición desde su lado cuando le toque jugar y día a día en el entrenamiento y no solo en el que se hace en el club, también el que no es visible: cuidarse, manejarse y respetar la institución. Es un gran momento para el plantel porque están todos con ganas de mostrar. Va a depender de mí quienes sean los que juegan y los que no porque acá no hay titulares o suplentes sino el que le toca jugar o el que no le toca jugar", agregó.



Ramos, de 52 años, tuvo el miércoles su primera jornada en Los Aromos con reuniones con Pablo Javier Bengoechea y Néstor Gabriel Cedrés del área deportiva, luego se encontró con Mauricio Larriera y más tarde protagonizaron un hecho histórico.

Es que el técnico saliente y el entrante compartieron en el gimnasio de Los Aromos un charla con consejeros —incluido el presidente Ignacio Ruglio— y los jugadores.

"Quiero subrayar el buen trabajo que hizo Mauri. Ayer quedó una cosa plasmada que no es muy común: mi asunción y su retiro. Lo hicimos juntos porque tengo una muy buena relación con él. En los momentos mas difíciles he estado al lado siempre porque es una gran persona. Vamos a seguir con el legado de lo que había dejado Mauri, más allá de implementar nuestra impronta para que a Peñarol le vaya bien", manifestó el entrenador.

Luego, Leonardo Ramos encabezó su primer entrenamiento al mando de Peñarol de cara a lo que será su debut oficial este domingo a partir de la hora 18:30 en el Estadio Luis Franzini frente a Defensor Sporting en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Ignacio Ruglio: "Seguro que cuando Leo se fue sabía que en algún momento iba a volver"

El presidente aurinegro, más allá de recibir a Leonardo Ramos, contó detalles de lo que fue la salida de Mauricio Larriera. "Después de las dos charlas que tuvimos el martes de mañana enseguida me convencí. Me quedó claro que él no se bajaba del barco, pero sí me dijo que no tenía las mismas certezas que tenía hace un tiempo. Ya le había dicho con esa misma sinceridad que había hablado con Leo para que nadie diga que hay morbo porque el propio Mauricio lo sabia. Eso hizo que la transición se hiciera sana porque acá no hay gente que miente".

"Creo que nada se arma fuerte en tres meses, este club llegó a tener cambios de técnicos de tres y cuatro técnicos pro año y no forma algo solido", admitió y agregó: "Me preparé durante muchos años para llegar a la presidencia de Peñarol y parte de eso fue identificar las cosas que se hacían bien, que eran muchas, y las que se hacían mal, corregirlas".



"Leo es un técnico que seguro que cuando se fue sabía que en algún momento iba a volver. Un técnico campeón con Peñarol, que nos supo dar grandes alegrías y que reúne la identidad del ser de Peñarol. Estábamos convencidos que para el momento que atravesaba la institución, Leo era el técnico ideal y eso entendió todo el Consejo Directivo y el Área Deportiva", subrayó Ruglio.



"Ojalá que este mandato termine en diciembre de 2023 con él y el año que viene pueda planificar un año entero de trabajo tranquilo como pudo hacer Mauricio en este año y medio. Son imposibles los procesos de cuerpo técnico de tres o cuatros meses que con eso no se construyen grandes cosas y saben que si hubiese sido por mí hubiese seguido el periodo de Mauricio un tiempo largo más, pero no se encontraba con las fuerzas", expresó.

Pablo Bengoechea: "Confiado en la capacidad de Leonardo para los meses que nos quedan"

"Tras el anuncio de Mauricio, creíamos que Leonardo era el ideal para cumplir el objetivo de volver a ser campeón del Uruguayo .Sabemos que es difícil, pero estamos confiados en la camiseta que los futbolistas se ponen y en al capacidad de Leonardo para los meses que nos quedan", sostuvo Pablo Bengoechea, director deportivo de la institución.

"Estamos muy felices y nos va a dar todo de sí para que a mediados de noviembre se pueda festejar nuevamente. Estamos con un muy buen plantel y sabemos la fuerza del hincha de Peñarol en los momentos difíciles. Las disculpas por no haber logrado los resultados en el semestre y un pedido de acompañarnos como lo hicieron siempre, incluso el lunes contra Fénix. Confíen en Leonardo, en el plantel porque nosotros estamos dispuestos a apoyar las 24 horas y esa es la función que vamos a tener", manifestó.

Eduardo Zaidensztat: "No se dudó en ningún momento que Leo es el técnico que Peñarol quiere"

"Corresponde el agradecimiento a Mauricio y todo su cuerpo técnico que no solo nos sacó campeón, sino que marcó una impronta de lo lindo que jugó Peñarol. La manera en la que se dio la despedida de Mauricio y la bienvenida de Leonardo marca la calidad de los seres humanos.", manifestó el vicepresidente de la institución, Eduardo Zaidensztat.

"No se dudó en ningún momento con la directiva que Leonardo es el técnico que Peñarol quiere. A modo de anécdota en mi rol de manejar los números del club cuando nos sentamos le digo: 'vamos a hablar de los premios, los premios de los Uruguayos que vamos a ganar y la copa. Esa es la apuesta, Leo es un hombre de la casa y lo sabe bien. Sacó a Peñarol de momentos difíciles y estamos seguros que lo va a a lograr. Con este plantel hay armas para que a Leo le vaya bien", puntualizó.