Luis Suárez en Nacional: cuándo tomó la decisión, qué lo conmovió y por qué no podía fallarle a la hinchada

Todo Nacional aclamó por su retorno y él, que tenía ofertas imponentes a nivel económico, le hizo caso al corazón y volvió al tricolor 16 años después de haber pegado el salto a Europa. Luis Suárez fue el gran fichaje del mercado de pases uruguayo y su llegada generó una caravana inmensa desde el aeropuerto al Gran Parque Central, con toda la gente esperándolo en su casa para agradecerle su arribo.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el Pistolero contó qué le generó toda la campaña elaborada por los hinchas en redes sociales: "Hasta el día de ahora me sigue emocionando porque creo que un país te reciba así, lo he vivido con Sudáfrica (Mundial 2010), con la Copa América (2011), cuando me tocó irme del Mundial en 2014, pero las que viví el otro día (en su retorno) era algo inolvidable, escuchar a la gente gritándome gracias por volver te conmueve porque es una demostración de que uno tomo la decisión correcta, después está que salga bien o mal, pero estamos convencidos de que es lo correcto".

"Para el país también es importante porque aparte de volver a Nacional volví al país, también hay que poner en la balanza de que uno es un referente para el país", agregó.

Sobre cómo vivió los días de duda en los que debía tomar una decisión sobre su futuro comentó: "Fueron días de mucha incertidumbre, primero por lo cabeza que soy yo, primero porque yo quería quedarme en Europa, pero no terminar en un equipo de mitad de tabla, había dejado una buena imagen en Atlético (Madrid) y quería mantenerla, había posibilidades, vino River, vino Nacional y ahí me puse a hablar con mi mujer, hijos, familia, puse todo en una balanza: la competencia, sea en Uruguay o en Japón, tenés que crearla vos mismo porque son tres meses, desde aquella famosa frase me dieron más cariño del que esperaba recibir; mis hijos me miraban el teléfono, veían el video de los hinchas y me decían: "Nosotros nos queremos ir a Uruguay".

La oferta que llegó cuando ya tenía decidido volver a Nacional

"Días previos tenía decidido que venía a Nacional, justo sale una oferta muy importante de dos años y medio, se lo planteé al presidente de Nacional (José Fuentes); no lo tenía en mente, pero también tengo que pensar en el futuro, pero pensé que ya no le podía fallar a la gente de Nacional, ahí me lo planteé y rechacé esta propuesta, pensé en el cariño de la gente y no podía defraudarle, el fin de semana tomé la decisión. Me siento liberado, feliz, tome la decisión correcta porque quería estar acá", manifestó el Pistolero.

Lo que generó el cariño de la hinchada

Sobre cómo el cariño de la gente terminó cambiando su idea inicial de seguir en Europa, Suárez comentó. "Mucha gente decía que Nacional era la última opción, allá en Europa queda un mes, pero cuando recibís tanto cariño y tenés necesidad de volver a tus orígenes decís sí, por qué no puedo volver, es contradictorio decir que no volvería a jugar, pero muchas veces uno dice una cosa, pero si recibís cariño, capaz que lo que necesitás es sentirte querido".