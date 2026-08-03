¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 será el tercer certamen corto en disputa en el marco de la Liga AUF Uruguaya y ya tiene la fecha estipulada para su comienzo: el fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto, al tiempo que su cierre está previsto para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

Los partidos podrán verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Por lo pronto, la definición de la Liga AUF Uruguaya empezaría el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, y seguiría en los dos siguientes. Podrían ser tres finales: una por la Tabla Anual y dos por el título. El martes 8 de diciembre empieza el período de licencia de los futbolistas.

Peñarol y Wanderers definen este miércoles al campeón del Torneo Intermedio

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, durante el partido frente a Racing por el Torneo Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Mientras tanto, aún resta definir al campeón del Torneo Intermedio 2026, que saldrá del cruce entre Peñarol y Wanderers este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Centenario.

El Manya llegó tras mostrar su mejor versión en el 2026, ya que alcanzó su cuarto partido sin conocer la derrota al vapulear 3-0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. Y no solo eso, sino que alcanzó su segundo partido sin recibir goles.

"Había que ganar, había que jugar la final del Intermedio y había que sumar para quedar primeros en la Anual. Había muchas cosas importantes y lo pudimos hacer", manifestó Diego Aguirre tras la cómoda victoria ante el Arachán en el Estadio Campeón del Siglo de este sábado.

"Vamos recuperando jugadores y el rendimiento va directamente relacionado con la calidad de los futbolistas que tenés. Hoy pudo jugar Nahuel (Herrera) después de mucho tiempo, Darias volvió a un nivel cercano al que puede dar, Javier Cabrera está siendo muy importante y Lucas Hernández también regresó después de estar mucho tiempo afuera", explicó.

El gran presente del Wanderers de Mathías Corujo

Mathías Corujo, técnico del Bohemio, en el partido entre Wanderers y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Wanderers, por su parte, tiene el gran objetivo de mantenerse en la Primera División del fútbol uruguayo. Realizó un gran Torneo Intermedio en la Serie B que le permitió acceder al duelo decisivo por el título y, sobre todo, salir de la zona del descenso.

Los goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino le dieron la victoria a Wanderers sobre Montevideo City Torque por 2-0 para adueñarse de la punta de la Serie B y, también para salir por primera vez en la temporada del descenso.

“Son puntos fundamentales ante un rival complicado, con un gran entrenador (Marcelo Méndez), en una cancha difícil”, indicó el Chiche en diálogo con AUF TV al termino del partido en el Estadio Charrúa. “Agradecido con los jugadores porque están dejando todo”, añadió.