Corinthians le ganó la Supercopa a Flamengo: Paquetá falló un gol increíble y jugaron tres uruguayos

Corinthians conquistó este domingo la Supercopa del fútbol de Brasil tras vencer en Brasilia por 2-0 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca, que se había quedado con el Brasileirao finalizando la última temporada que también lo tuvo como campeón de la Copa Libertadores. Cuatro uruguayos fueron parte del partido y tres de ellos tuvieron participación.

Es la primera vez que el club de São Paulo levanta este trofeo desde 1991, cuando también se impuso a Flamengo en la final. Con esta derrota, el Mengao ve frenada una marcha triunfal que le llevó a ganar el año pasado el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores. Además, queda empañada la vuelta al equipo del delantero Lucas Paquetá, el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, calculado en 42 millones de euros (50 millones de dólares).

Precisamente el ex jugador del West Ham de la Premier League de Inglaterra se perdió un gol increíble cuando el partido estaba solo 1-0 en favor de Timao y se jugaban los descuentos. Paquetá recibió en posición de número 9, dentro del área, controló y definió de zurda, pero su remate se fue demasiado alto justo cuando un defensor llegaba a bloquear su remate.

INACREDITÁVEL! Após cruzamento de Ayrton Lucas da intermediária, Léo Ortiz divide pelo alto, e bola fica viva na área. Na sobra, Paquetá domina livre na entrada da pequena área, mas finaliza por cima e perde gol incrível!#flamengo #corinthians #supercopa #futebol pic.twitter.com/pn0gipxxjr — ge (@geglobo) February 1, 2026

Aunque Flamengo tuvo la posesión de la pelota en el partido jugado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, no consiguió traducirlo en oportunidades de gol y fue Corinthians más efectivo en el ataque. El club de São Paulo se adelantó a los 26 minutos con un gol de Gabriel Paulista y el neerlandés Memphis Depay mantuvo la defensa del rival bajo constante presión. Para empeorar las cosas, nada más empezar la segunda parte, el árbitro expulsó al creativo colombiano Jorge Carrascal después de un análisis del VAR.

Pese a la entrada de Paquetá a los pocos minutos y a los intentos de penetrar la defensa del rival, Flamengo no logró remontar y el Corinthians remató el partido en el noveno minuto añadido al partido con un gol de Yuri Alberto.

Pedro Milans, que llegó desde Peñarol, consiguió su primer título en el fútbol brasileño y estuvo en el banco de Corinthians mientras que en Flamengo fueron titulares Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta al tiempo que Nicolás de la Cruz ingresó en el segundo tiempo.

Lucas Paquetá se lamenta tras la derrota de Flamengo ante Corinthians en la Supercopa de Brasil. Foto: EFE

Resumen del partido: Flamengo 0-2 Corinthians

Con información de Agencia EFE